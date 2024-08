Phantasialand verweigert TikTokerin freien Eintritt – andere Freizeitparks schalten sich ein

Immer mehr vorzugsweise junge Menschen versuchen sich über Instagram, TikTok und Co. einen Namen zu machen oder sogar ein Business aufzubauen, von dem sie finanziell leben können. Influencer und TikToker müssen sich deshalb immer wieder neu erfinden, damit ihre Profile neben anderen herausstechen.

Lena Lind hat immerhin 100.000 Follower bei Instagram und über 300.000 Follower bei TikTok. Die junge Designerin hebt sich dadurch ab, dass sie gerne ausgefallene Jacken selbst gestaltet. Diese versucht sie dann gegen kostenlose Eintrittskarten oder andere Vergünstigungen einzutauschen. Ihre Erfolge oder auch Misserfolge nimmt sie auf Video auf und teilt diese.

So versuchte sie es auch beim Phantasialand – und bekam eine eiskalte Abfuhr.

Phantasialand lehnt Tausch-Angebot ab

Ganz aufgeregt und mutig machte sich die junge TikTokerin mit ihrer eigens designten Phantasialand-Jacke im College-Style auf den Weg zum Freizeitpark in Brühl. Als sie der Mitarbeiterin am Kassenhäuschen ihre Jacke gegen ein kostenloses Tagesticket vorschlägt, wird sie zunächst einmal an den Empfang weiterverwiesen.

+++ Hochzeit in NRW: Pärchen wird mit dieser Aktion zu Internet-Hit +++

Dort ist die ernüchternde Antwort: „Ne ne, können wir gar nichts machen.“ So spontan sei ihre Anfrage nicht möglich. Lena Lind wird stattdessen damit vertröstest, dass sie dem Marketing eine Mail-Anfrage schicken solle, um dann möglicherweise einen Termin auszumachen.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Lena Lind geht enttäuscht wieder und unter dem Beitrag gehen die Meinungen auseinander. Viele verstehen die Aussage des Freizeitparks, von anderen hagelt es Kritik wegen der bitteren Abfuhr. „Schämt euch“ oder „Ach Mensch, das war aber wirklich schwach“, heißt es da. Doch das ist noch nicht alles: Andere Freizeitparks werden auf das Video aufmerksam und wittern eine gute PR-Chance.

+++ Phantasialand mit deutlicher Warnung – es betrifft alle Besucher +++

TikTokerin wird mit Angeboten überhäuft

„Man man man, Phantasialand… Lena, unser Angebot, mit den Kattas zu kuscheln steht immer noch, und weil die Kollegen so schlecht abgeliefert haben, legen wir noch eine VIP-Safaritour oben drauf! Komm rum!“, heißt es zum Beispiel vom Safariland Stukenbrock. Auch der Panoramapark Sauerland lädt die TikTokerin zu sich ein: „Hallo Lena, Wahnsinn! Mit so einer Jacke würden wir dich und deine ganze Familie einladen, uns zu besuchen! (Und auch ganz ohne Vorlauf und Anmeldung.) Liebe Grüße aus dem Sauerland.“

Wenige Tage später hat Lena Lind zudem noch plötzlich eine Mail vom Phantasialand in ihrem Postfach. „Sie fanden meine Jacke sehr cool und wollen den Tausch gerne machen“, verkündet die Influencerin freudestrahlend in einem weiteren Video. Für sie und ihren Kameramann gebe es eine Freikarte und dafür soll die Jacke versteigert werden. Die Einnahmen sollen an den Kinderschutzbund in Brühl gespendet werden. Der neue Jacken-Besitzer sahnt doppelt ab, denn anschließend soll er ebenfalls noch einmal freien Eintritt ins Phantasialand erhalten.