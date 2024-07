Phantasialand mit deutlicher Warnung – es betrifft alle Besucher

Sommerferien in NRW – das heißt auch Hochsaison im Phantasialand. Der Freizeitpark in Brühl bei Köln ist in der schulfreien Zeit ein beliebtes Ausflugsziel für Familien.

Um den Besuch im Phantasialand noch schmackhafter zu machen, haben sich Veranstalter eine besondere Aktion ausgedacht. Doch die Sache hat einen miesen Haken.

Phantasialand: So kommst du kostenlos hinein

Immer wieder versucht das Phantasialand, Besucher mit Sonderangeboten zu locken. Wer früh bucht, kann dabei teilweise bis zu 50 Prozent des regulären Eintritts (bis zu 64 Euro) sparen. Jetzt könntest du sogar komplett kostenlos in den Freizeitpark kommen.

Denn das Phantasialand lädt seine Besucher zu einem Gewinnspiel ein. Sechs Gewinner können sich über jeweils vier Tickets für den größten Freizeitpark in NRW freuen. Wer dabei sein will, kann noch bis Sonntag (14. Juli, 23.59 Uhr) bei Facebook teilnehmen. Doch in dem Zusammenhang sieht sich das Phantasialand dazu gezwungen, eine Warnung an alle Besucher auszusprechen.

Phantasialand warnt Besucher vor mieser Masche

Denn offenbar haben es derzeit Kriminelle auf Phantasialand-Fans abgesehen. So warnen die Verantwortlichen vor Fake-Accounts, die im Namen des Freizeitparks dazu auffordern, Links anzuklicken. Dabei soll es sich um Phishing-Versuche handeln. Kriminelle versuchen mit dieser Masche an sensible Daten zu kommen, wollen letztlich dein Geld!

„Klickt diese Links NICHT an“, warnt das Phantasialand und klärt auf: „Um teilzunehmen, müsst ihr lediglich einen Kommentar verfassen.“ Wer am Ende ausgelost wird, werde per über den offiziellen Facebook-Account per Direktnachricht angeschrieben. Alle anderen Kontaktaufnahmen solltest du im besten Fall einfach ignorieren.