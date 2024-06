Phantasialand: Besucher sehen altes Achterbahn-Foto – sie fallen aus allen Wolken: „Das glaubt mir keiner“

Das Phantasialand in Brühl ist weit über die Grenzen von NRW bekannt. Der Themenpark ist der zweitmeistbesuchte Freizeitpark in Deutschland – bereits seit 1967 existiert er schon.

In dieser Zeit gab es allerlei Höhepunkte in der bewegten Geschichte des Phantasialands. Die kreativen Attraktionen locken nämlich nicht nur Besucher aus NRW und Deutschland an – sondern auch absolute Mega-Promis und Weltstars!

In einer Facebook-Gruppe rund um das Phantasialand tauchten nun Fotos aus dem Jahr 1996 auf, als die Achterbahn „Colorado Adventure“ eröffnet wurde. Und man ahnt nicht, welcher Promi damals im Waggon Platz nahm!

Phantasialand: Altes Foto sorgt für Wirbel

Man erkennt ihn auf den ersten Blick: Der „King of Pop“ höchstpersönlich – Michael Jackson (†2009) – sitzt in einem Wagen der „Colorado Adventure“ und lächelt in die Kamera. Ein Mega-Star im Phantasialand in NRW – womit hat der Park diese Ehre verdient?

Michael Jackson weiht die „Colorado Adventure“ im Phantasialand ein. Foto: IMAGO / bonn-sequenz

Fakten zur „Colorado Adventure“:

Länge: 1.280 Meter

Höhe: 26 Meter

Maximale Geschwindigkeit: 50 Stundenkilometer

Fahrtzeit: 2 Minuten und 55 Sekunden

Nun, ganz einfach – Michael Jackson war der ursprüngliche Namensgeber der Achterbahn! Am 11. Mai 1996 wurde die Bahn auf den Namen „Colorado Adventure – The Michael Jackson Thrill Ride“ getauft. Erst 2013 fiel der Beiname wieder weg.

„Das glaubt mir keiner“

In der Phantasialand-Facebook-Gruppe sorgt die Erinnerung an diesen prominenten Namensgeber für große Aufregung:

Ich sag grad zu meinem Mann: Das glaubt mir keiner, wenn ich erzähle. Für mich ist das immer noch die Michael-Jackson-Bahn.

Ich kann mich noch gut erinnern, dass es [der Michael-Jackson-Beiname, Anm. d. Red.] auf dem Schild stand und plötzlich war es weg.

Ich war damals vor Ort gewesen. Lieblingspark und Lieblingskünstler. Besser ging es nicht.

Ich nenne es immer: Die Michael-Jackson-Achterbahn. Immer, wenn ich drin sitze, sage ich: „Omg, Jackson saß hier mal!“

Michael Jackson starb im Juni 2009 im Alter von 50 Jahren. Mit über 500 Millionen verkauften Tonträgern und Welthits wie „Thriller“, „Billie Jean“ oder „Beat It“ gehört er zu den erfolgreichsten Musikern aller Zeiten.

Im Frühjahr 2025 soll das Biopic „Michael“ über Jacksons Leben im Kino starten. Die Rolle des „King of Pop“ übernimmt dabei Jaafar Jackson, der Neffe von Michael.