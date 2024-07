NRW: Schon wieder Explosion! Hat die „Mocro-Mafia“ erneut zugeschlagen?

Köln, Engelskirchen und Duisburg. Eine Reihe von Explosionen sowie eine Geiselnahme haben in NRW für große Verunsicherung gesorgt. Jetzt hat es erneut eine Detonation in NRW gegeben.

Dieses Mal erschütterte eine Explosion die Düsseldorfer Innenstadt. Geht der Drogen-Krieg in NRW weiter?

NRW: Nächste Explosion!

Es geschah in der Nacht auf Donnerstag (11. Juli) an der Berliner Allee. Gegen 1.30 Uhr meldeten Anwohner einen lauten Knall . Die Polizei rückte aus und stellte fest, dass durch die Explosion ein Hauseingang komplett verwüstet worden war.

Zeugen sagten aus, dass eine dunkel gekleidete Person kurz nach der Detonation in einen schwarzen Wagen eingestiegen und vom Tatort geflohen sein soll. Aufgrund des Tatmusters haben Polizei und Staatsanwaltschaft Köln den Fall sofort übernommen. Die Ermittler wollen prüfen, ob es einen Zusammenhang zu den anderen Explosionen in NRW gibt.

War es die „Mocro-Mafia“?

Lange war unklar, was hinter den Taten in NRW steckte. Die Ermittler hielten sich bis zum Einsatz von Spezialeinheiten am ersten Juli-Wochenende bedeckt. Danach erklärten die Behörden, dass sie hinter den Anschlägen einen Streit im Drogen-Milieu vermuten. Ersten Ermittlungen zufolge soll eine kriminelle Gruppe aus NRW in den Niederlanden Drogen im Wert von mehr als einer Million Euro unterschlagen haben.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll es sich dabei um die gefürchtete „Mocro-Mafia“ handeln, die in den Niederlanden für zahlreiche Auftragsmorde und Anschläge bekannt ist. Die Polizei geht bislang davon aus, dass die Welle der Gewalt in NRW im Zusammenhang mit dem mutmaßlichen Drogen-Klau steht. Nach den SEK-Einsätzen war zunächst Ruhe eingekehrt. Jetzt besteht die Sorge, dass der Drogen-Krieg weitergehen – und womöglich unschuldige Menschen mit hineingezogen werden könnte.