Phantasialand: Irre, wo verschwundene Attraktion plötzlich auftaucht – „War keine gute Idee“

Das Phantasialand in Brühl ist zweifellos eines der beliebtesten Ziele für Freizeitpark-Fans in Deutschland. Zahlreiche Attraktionen prägen und prägten das Bild des Parks über viele Jahre. Doch manche davon gehören mittlerweile der Vergangenheit an – so zum Beispiel die kultige „Hollywood Tour“, die von vielen Fans bis heute vermisst wird (>>> hier mehr dazu).

+++ Phantasialand: Besucher blickt auf Ticketbuchung – und kann nur noch den Kopf schütteln +++

Eine andere Attraktion, die einst zu den Highlights des Phantasialands zählte, ist der „Condor“. Zwischen 1986 und 2006 drehte er mit seinen Gondeln hoch über dem Park seine Runden. In der Nähe von „Crazy Loop“ und der „Arena de Fiesta“ bot der 34 Meter hohe Turm den Besuchern einen tollen Ausblick über Brühl und die Umgebung. Jetzt ist „Condor“ plötzlich an einer völlig anderen Stelle wieder aufgetaucht.

Phantasialand-Attraktion dreht sich heute in Italien

Fündig geworden ist Ben, bekannt aus dem Youtube-Kanal „FunTime Arena“. Und zwar in Italien! Dort dreht die Attraktion aus dem Phantasialand heute ihre Runden. Aber der Reihe nach…

+++ Phantasialand: Besucher dürfen sich freuen – neues Highlight ist eröffnet +++

„Für den einen ist das nur ein normaler Turm, für den anderen Kindheit“, erzählt Ben, als er durch den Europark in Mailand schlendert. Gerne erinnert er sich daran zurück, wie er einst mit dem „Condor“ abhob. „Der Boden, alles noch so wie damals“, staunt Ben, als er die Attraktion betritt. Dann der Blick ganz nach oben: „Das Logo, alles noch Original!“

„Condor“ mit Käfigen statt Gondeln

Der „Condor“ war Kult im Phantasialand, musste aber dem Ausbau des Themenbereichs Mexiko weichen. Ende 2006 wurde die Attraktion abgebaut, um Platz für neue Erlebnisse zu schaffen, darunter die furiose Schleuder-Attraktion „Talocan“.

Auch wenn der „Condor“ nicht mehr im Phantasialand zu finden ist, lebt er in gewisser Weise weiter. Seit 2009 steht er im Mailänder Europark. Dort wurde der Turm allerdings umgebaut. Anstelle der alten Gondeln sind nun Sitze an Ketten angebracht, die den Adrenalin-Junkies einen speziellen Kick bieten. Und nicht nur das: Zusätzlich hängen Gitterkäfige an dem Turm, in denen man stehend (!) in die Höhe gezogen wird und dann hoch über dem Park seine Runden dreht – wie in einer Zentrifuge.



Inhalt von YouTube anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In ihrem Youtube-Video testen Ben und sein Begleiter Stefan einen dieser Käfige – und schwelgen dabei keineswegs nur in Kindheitserinnerungen. Erst einmal muss Ben nämlich einen inneren Kampf ausfechten: Höhenangst gegen Neugier und Nervenkitzel. Die Neugier gewinnt – und schon stehen die beiden in einem der vergitterten Kästen.

Als der Korb zu schweben beginnt, kommt Ben zu der bitteren Erkenntnis: „Das war keine gute Idee.“ Dann geht es richtig los, immer schneller, immer höher. Und die Zuschauer hören nur noch drei Mal hintereinander: „Ach du Sch…“ Und tatsächlich: Schon beim Schauen des Videos wird dem Betrachter flau im Magen.

Mehr News:

Wie man sieht: Der Einfluss des Phantasialands reicht über die Grenzen Deutschlands hinaus. Selbst im Norden von Italien können Besucher nun eine Variante des „Condor“ erleben, der einst den Freizeitpark in Brühl prägte.