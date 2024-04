Phantasialand: Besucher blickt auf Ticketbuchung – und kann nur noch den Kopf schütteln

Das Phantasialand in Brühl (NRW) gehört nicht nur in NRW zu den beliebtesten Freizeitparks. Viele Gäste reisen aus hunderten Kilometern an, um die Anlage mit ihren vielen kreativen Themenwelten zu besuchen.

Doch gratis kommt man natürlich nicht ins Phantasialand. Wer nicht den vollen Eintrittspreis bezahlen will, der kann auf Rabatt-Aktionen hoffen und dann versuchen, ein Ticket zu ergattern.

Doch einige Kunden trauern lieber der „guten alten Zeit“ hinterher – und können den neuen Ticketpreis-Aktionen nur wenig abgewinnen.

Phantasialand mit Ticket-Aktion

Für einen Pfingstbesuch im Phantasialand „voller Spaß, Action und mit der ganzen Familie“ verkauft der Freizeitpark einige Tickets zum Vorteilspreis. Wer bis zum 22. April seine Tickets online für einen Termin im Mai bucht, zahlt 36 Euro statt den regulären 64 Euro.

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Preise im Phantasialand variieren je nach Buchungstag. Wer früher bucht, zahlt weniger als die Gäste, die sich spontan für einen Besuch entscheiden.

Ganz allgemein sind Phantasialand-Tickets ausschließlich über Online-Buchungen erhältlich. Ursprünglich wurde das während der Corona-Pandemie eingeführt, um die strengen Regeln zu Besucherzahlen und Einlassbeschränkungen besser kontrollieren zu können.

Tickets nur online erhältlich

Doch nach Aufhebung der Pandemie-Maßnahmen, entschied man sich, das Konzept zu behalten. Eine Tageskasse wird es wohl auch künftig nicht mehr im Phantasialand geben.

Das bringt Vorteile mit sich, keine Frage. Eine stundenlange Anfahrt zum Phantasialand – nur, um dann festzustellen, dass kein Ticket mehr für den heutigen Tag im Kontingent verfügbar ist? Das wird durch das neue System ausgeschlossen.

Dennoch können einige Besucher über das neue Verkaufssystem nur den Kopf schütteln. „Die Tageskasse und Zwei-für-Eins-Aktion wieder einführen“, wünscht sich ein Nutzer. „Dann komm ich zwei bis vier mal öfter zu euch – so halt nur einmal.“ Doch diese Hoffnung wird er wohl für immer begraben müssen.