Phantasialand: War’s das mit der Kult-Attraktion? Freizeitpark gab Rätsel auf

Im Phantasialand warten auf die Besucher zahlreiche Attraktionen. Seit der Eröffnung des Freizeitparks im Jahr 1967 sind immer mehr Fahrgeschäfte und Shows dazugekommen. Doch treue Fans vermissen seit geraumer Zeit eine ganz besondere Attraktion.

Lange wurden die Besucher im Dunkeln gelassen und es ergaben sich Fragen über Fragen. DER WESTEN hat beim Phantasialand nachgehakt, doch auch zum Ende des Jahres 2023 ist die Attraktion noch ein großes Rätsel.

Phantasialand: Wie geht es nun weiter?

Wer im Juni 2020 dem Phantasialand einen Besuch abstattete, wird vielleicht noch ein letztes Mal in den Genuss gekommen sein. Denn in diesem Monat lief die „Hollywood Tour“ das letzte Mal, seitdem wird die Attraktion vermisst. Zunächst wurden Wartungsarbeiten als Grund für die Schließung genannt.

Doch rund drei Jahre später ist die „Hollywood Tour“ immer noch nicht wieder in Betrieb genommen worden. Wird es vielleicht nie wieder geöffnet und was sind die Gründe dafür? Das Phantasialand hüllt sich bis dato in Schweigen zu dem Fall. Eine offizielle Erklärung gab es bis Ende des Jahres nicht. „Wie schon seit geraumer Zeit von uns klar kommuniziert, ist die Attraktion Hollywood Tour geschlossen“, erklärt eine Sprecherin des Freizeitparks im Oktober auf Nachfrage von DER WESTEN nur.

Mit weiteren Informationen zu den Hintergründen der Schließung wollte sie sich nicht äußern. Doch die Hoffnungen auf ein Comeback scheint besiegelt. Seit 1960 begeisterte die Attraktion unter anderem mit Filmen wie „Der weiße Hai“, „der Zauberer von Oz“ oder auch „King Kong“. Nun stellt sich viel mehr noch die Frage, was in Zukunft auf dem Gelände entstehen soll. Doch auch darüber ließ sich die Sprecherin des Freizeitparks aus Brühl keine neuen Details entlocken.