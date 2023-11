Movie Park: „Hollywood Christmas“ kurz vor Eröffnung – das musst du dringend wissen

Der Movie Park in Bottrop hat sich auch in diesem Jahr wieder ein besonderes Weihnachts-Themenprogramm ausgedacht. Unter dem Motto „Hollywood Christmas“ stehen verschiedene Themen im Erlebnispark zur Verfügung.

Nach und nach hat der Movie Park die Informationen zum Weihnachts-Themenbereich bekanntgegeben – und Folgendes solltest du jetzt dringend wissen.

Movie Park bietet verschiedene Shows an

Die „Movie Park’s Christmas Spectaculars“ / Rockefeller Plaza Christmas Show am New York Plaza wird immer um 12.45 Uhr, 16.45 Uhr und 19 Uhr angeboten.

„A Magical Christmas Tale by Christian Farla“ gibt es im Studio 7 um 13.30 Uhr, 15.15 Uhr und 17.30 Uhr zu sehen.

„Meet Santa & Friends“ wird im Warsteiner Saloon jeweils um 13.45 Uhr, 15.15 Uhr und 17.30 Uhr angeboten.

Die „Let’s Party! Christmas Edition“ / Nickelodeon Dance Party wird im Nickland um 14 Uhr angeboten.

Die „Christmas Tree Celebration“ findet am Brunnen um 16.45 Uhr statt.

Die „Hollywood Christmas Parade“ über den Hollywood Boulevard gibt es immer um 18.30 Uhr.

„Hollywood Christmas Sky“ siehst du am Brunnen jeweils um 19.50 Uhr.

Und die „Christmas Mapping Show“ findet immer stündlich bei Time Raiders statt.

Movie Park: So sind die Öffnungszeiten

Der Movie Park Germany hat im Dezember jeweils an allen Freitagen, Samstagen und Sonntagen von 12 bis 20 Uhr auf. An Weihnachten (24. bis 26. Dezember) bleibt der Erlebnispark aber geschlossen. Zusätzlich macht der Movie Park noch am Donnerstag, den 21. Dezember, Mittwoch, den 27. Dezember und Donnerstag, den 28. Dezember von 12 bis 20 Uhr auf.

Im Januar 2024 öffnet der Movie Park in der ersten Jahreswoche von Dienstag, den 2. Januar bis zum Sonntag, den 7. Januar auch jeweils von 12 bis 20 Uhr.

Diese Attraktionen bleiben im Movie Park geschlossen

Während des Winter-Specials bleiben die Themenbereiche „Santa Monica Pier“ sowie „Iron Claw“, „The Bandit“, „Area 51“, „Doras Big River Adventure“ und „Excalibur“ geschlossen. Alle anderen Fahrgeschäfte sollen regulär in den Betrieb gehen. Durch zu niedrige Temperaturen oder Wetterbedingungen soll es gelegentlich vorkommen können, dass Fahrgeschäfte früher schließen müssen oder erst später öffnen.

Für alle Film-Fans wird im Roxy Kino der Film „Der Polar Express“ im 4-D-Erlebnis laufen. Außerdem wird es eine „Studio Tour – Christmas Special Edition“ geben. Für alle Besitzer vom Saisonpass 2024 (Platin, Gold oder Silber) ist Movie Park’s Hollywood Christmas enthalten. Alle weiteren Passinhaber (2024er Bronze, 2023er Pässe, Bobbejaanland und Slagehaaren) bekommen gegen Vorlage des Passes an der Informationskasse ein Ticket für 12,90 Euro.

Die Movie Park-Fans zeigen sich begeistert von dem Hollywood Christmas Special. Eine Frau schreibt auf Facebook: „Wir freuen uns schon sehr auf dieses tolle Event und hoffen auf schöne, kalte, regenfreie Tage mit ganz viel Weihnachtsspass!“