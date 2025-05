Neuer Freizeitpark verkündet Hiobsbotschaft – Eröffnung verzögert sich

Mit dem Phantasialand in Brühl oder dem Moviepark in Bottrop-Kirchhellen und natürlich vor allen dem Europa-Park in Rust verfügt Deutschland über ein großes Freizeitpark-Angebot. Doch in diesem Jahr sollen die Freizeitparks große Konkurrenz bekommen.

Zwar nicht direkt in Deutschland, doch bis zur Ostsee ist es mit rund 30 Kilometern nur ein Katzensprung entfernt. Die Rede ist von dem „Hossoland“ im Dörfchen Brojce in unserem Nachbarland Polen. Allerdings gibt es nun einen kleinen Dämpfer, denn der Eröffnungstermin muss etwas nach hinten verschoben werden.

Neuer Freizeitpark öffnet erst später im Jahr

„Leider müssen wir euch mitteilen, dass der geplante Eröffnungstermin des Freizeitparks Hossoland verlegt wurde“, heißt es am Dienstag (20. Mai). Eigentlich sollte der neue Freizeitpark nahe der polnischen Ostseeküste am 31. Mai 2025 die Tore öffnen. Nun müssen sich die Fans wohl noch etwas gedulden.

Wie lange genau? Das verraten die Verantwortlichen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Anfang Juni soll der endgültige Eröffnungstermin bekannt gegeben werden. Und bis dahin? „In dieser Zeit werden wir uns darauf konzentrieren, die letzten Details und Abschlusstests unserer Attraktionen abzuschließen, damit wir euch vom ersten Tag an ein unvergessliches Erlebnis bereiten können“, heißt es weiter.

In den Kommentaren zeigen die meisten Besucher Verständnis. „Wir freuen uns schon drauf. Das wichtigste ist die Sicherheit und die Fertigstellung aller Details“ und „Viel Glück! Warte geduldig auf die Eröffnung“, schreiben zwei Personen. Eine weitere hakt nochmal nach: „Schade, hoffen wir, dass es diese Saison klappt.“ Und die Antwort gibt zumindest Hoffnung: „Ich bin mir sicher, dass es klappt, wir sehen uns in den Ferien!“ Die Sommerferien in Polen fangen in diesem Jahr am 28. Juni an. Also dann, wenn auch in Deutschland Sommerferien sind.

DARAUF können sich Besucher freuen

Wenn die Bauarbeiten dann endlich abgeschlossen sind, können sich Besucher auf dem rund 40 Hektar großen Areal austoben. Vier Themenwelten stehen zur Verfügung: das Land der Wikinger, die Fischerstadt der Meerjungfrauen, das geheimnisvolle Tal der Drachen und das Bernsteinreich „Baltambrya“.

Hinzu kommen insgesamt 50 Attraktionen, darunter Achterbahnen, Wasserrutschen, ein Riesen-Kettenkarussell und Zaubershows. Rund 20 Cafés und Restaurants bieten Speisen und Getränke an. Der Eintritt für das „Hossoland“ kostet je nach Saison zwischen 35 und 41 Euro.