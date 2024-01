Phantasialand: Besucher ratlos – wie geht es nach dem Winterzauber weiter?

Die Fans und Stammbesucher des Phantasialands fragen sich, wie es nach dem Ende der Wintertraum-Zeit weitergehen wird. Bislang kann man auf der Webseite nur die Öffnungszeiten bis Ende Januar einsehen. Danach bleibt das Phantasialand erst mal dicht.

Doch für wie lange? Wann beginnt die neue Saison? Wann können die Besucher endlich wieder in den Genuss des Freizeitalltags kommen? Wir haben beim Phantasialand nachgefragt und wissen jetzt das genaue Datum.

Phantasialand: Dann eröffnet der Park wieder

Noch kommen die Besucher in den Genuss des Wintertraums. Seit dem 18. November ist der Park winterlich dekoriert, es gibt besondere Events, ein thematisch passendes Gastro-Angebot und extra neue Shows. Dazu gehört zum Beispiel auch „Arcataris – the hidden World“ – eine Eislauf-Show in der Arena de Fiesta (mehr dazu >>hier).

Täglich von 11.00 bis 20.00 Uhr können Besucher durch den Park schlendern und sich von dem winterlichen Ambiente verzaubern lassen. Der Wintertraum endet allerdings bereits am 28. Januar. Und tatsächlich auf den Tag genau – aber zwei Monate später – geht es dann wieder rund im Park. Das bestätigt auch eine Sprecherin des Parks gegenüber DER WESTEN.

Besucher hatten es schon vermutet

Tatsächlich haben sich einige Besucher das Datum bereits zusammengerechnet, bevor das Phantasialand die gute Nachricht öffentlich auf der eigenen Webseite verkünden konnte. Denn wie einige spitzfindige Facebook-Nutzer herausgefunden haben, kann man in einem der Erlebnishotels im Park bereits jetzt Zimmer buchen – und zwar wieder ab dem 28. März.

Das Datum kommt auch recht passend, da es der Donnerstag in der ersten Woche der Osterferien sein wird.