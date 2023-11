Phantasialand macht es offiziell: Neue Attraktion beim „Wintertraum“!

Die Weihnachtszeit ist und bleibt einfach eine besondere Zeit. Während die ersten Menschen die Weihnachtsmärkte stürmen, zieht es andere in das Phantasialand in Brühl.

Mit dem alljährlichen „Wintertraum“ herrscht auch im Freizeitpark eine gemütliche Stimmung passend zur Jahreszeit. Und als würden die Phantasialand-Fans sich nicht sowieso schon auf das Event freuen, gibt es in diesem Jahr auch eine Neuheit im Park.

Phantasialand verkündet neue Attraktion

Alle Jahre wieder läutet das Phantasialand im November den „Wintertraum“ ein. In diesem Jahr ist der Freizeitpark ab diesem Samstag (18. November) bis einschließlich 28. Januar 2024 winter-weihnachtlich dekoriert. Zusätzlich beinhaltet das Event ein besonderes Gastro-Angebot und andere Attraktionen und Shows als sonst.

Passend zum Start der „Wintertraum“-Saison hat das Phantasialand eine ganz neue Show verkündet: „Arcataris – the hidden World“ heißt die neue Eislauf-Show in der Arena de Fiesta.

Phantasialand: Das erwartet Besucher in diesem Jahr

„Freuen Sie sich auf traumhafte Choreografien auf glitzernden Kufen in einer magischen Welt zwischen Eis und Schnee bei unserer neuen Eislauf-Show in der Arena de Fiesta!“, heißt es von Seiten des Phantasialandes dazu. Genauer werden die Show-Gäste mitgenommen „in eine unberührte Welt zwischen Eis und Schnee, in der ein geheimnisvolles Eisvolk auf glitzernden Kufen durch funkelnde Träume tanzt. Mal elegant wie Eiskristalle, mal aufbrausend wie ein Schneesturm – und immer bezaubernd!“

Während des „Wintertraums“ hat das Phantasialand in Brühl täglich von 11 bis 20 Uhr geöffnet. An Silvester ist der Park nur bis 18 Uhr geöffnet. Am 24. und 25. Dezember, 1. Januar und 15. und 16. Januar ist der Park geschlossen – ansonsten hat der „Wintertraum“ täglich geöffnet.