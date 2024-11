Phantasialand holt alte Attraktion zurück – Besucher rasten aus: „Beste Nachricht ever!“

Das Phantasialand in Brühl lässt so manche Herzen höher schlagen. In sechs Themenbereichen und zwei Themenwelten kommen hier Groß und Klein auf ihre Kosten. Die Attraktionen im Phantasialand reichen von schnellen und aufregenden Looping-Achterbahnen über gemütliche Fahrgeschäfte bis zu Fahrten speziell für Kinder. Auch drei Themenhotels, zahlreiche Shows sowie kulinarische Köstlichkeiten machen den Freizeitpark aus.

Jetzt hat das Phantasialand in einem Facebook-Beitrag etwas ganz Besonderes angekündigt. Denn eine lang vermisste Besucherattraktion ist nun bald endlich wieder da.

Phantasialand: „SCHNECK IS BACK“

„SCHNECK IS BACK“, heißt es in dem Facebook-Post von Freitag (1. November). In dem Video sieht man das Maskottchen des Phantasialands wild tanzen. Eins ist klar: Alle freuen sich auf die Rückkehr des Drachens Schneck.

Schneck ist einer der sechs Maskottchen, die die sechs Themenbereiche des Parks symbolisieren. Neben Schneck treiben sich noch die Drachen Phenie, Drago, Quetzal, Kroka und Wang im Phantasialand herum und lassen Kinderherzen höher schlagen.

Phantasialand: Hier ist Schneck zu finden

Der Drache Schneck gehört zu dem Themenbereich Mystery. Dort haust er inmitten der Festung von River Quest und beobachtet die Massen. Trotz seines grimmigen Auftretens soll er die Balance zwischen Bedrohung und Freundlichkeit aufrecht erhalten. Der aufrecht gehende schwarze Drache hat Hufe an den Hinterbeinen und trägt eine Kette. Aber keine Sorge, denn in einer Presseveranstaltung des Phantasialands wurde mal versichert: Trotz seiner rund drei Meter großen Erscheinung muss man keine Angst vor Schneck haben!

Die Besucher freuen sich riesig. „Beste Nachricht ever“, kommentiert eine Userin unter den Beitrag, „Sehr cool… Schneck hat echt gefehlt!“, stimmt ein anderer Phantasialand-Fan zu. Und es scheint so, als würden sich auch die übrigen fünf Drachen auf die Rückkehr Schnecks freuen, was sie mit ihrem Tanz zum Ausdruck bringen.