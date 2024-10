Phantasialand: Wintertraum-Tickets sind da – Park mit wichtigem Hinweis

Er ist Jahr für Jahr DAS Highlight im Phantasialand: der Wintertraum!

Wenn sich das Jahr dem Ende zuneigt, verwandelt sich das Phantasialand in Brühl (NRW) in ein weihnachtlich-winterliches Lichtermeer wie aus dem Bilderbuch. Am 16. November 2024 geht es los – und bis zum 16. Januar 2025 dauert das Mega-Event.

Kein Wunder, dass der Ansturm auf die Tickets groß ist. Gerade die Weihnachtsferien, wenn viele Familien mit Kindern etwas mehr Zeit haben, bieten sich für einen Ausflug ins Phantasialand an. Doch wer sich Tickets für diesen Zeitraum kaufen will, sollte nun ganz genau hinhören.

Phantasialand: Ticket-Aktion zum Wintertraum

Denn am Dienstag (22. Oktober) machte es das Phantasialand offiziell: Für wenige Tage gibt es die Wintertraum-Tickets für die Weihnachtsferien (23. Dezember 2024 bis 6. Januar 2025) zum Vorteilspreis.

36 Euro verlangt das Phantasialand für die ermäßigten Eintrittskarten. Doch die Sache hat einen Haken – denn Interessenten müssen sich schon Wochen vor Ferienbeginn entscheiden, ob ein Parkbesuch für sie in Frage kommt. Denn die Aktion läuft nur bis zum 28. Oktober!

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Danach gilt wieder der Standardpreis – und der ist mit 64 Euro fast doppelt so hoch! „Also schnell zugreifen und macht eure Weihnachtsferien zu etwas ganz Besonderem mit dem Wintertraum“, betont das Phantasialand und verweist auf das begrenze Kontingent.

Öffnungszeiten rund um die Feiertage

Während des Wintertraums hat der Park quasi täglich von 11 bis 20 Uhr geöffnet. Doch natürlich gibt es aufgrund der Weihnachtsfeiertage auch einige Termine, an denen der Park auch in den Weihnachtsferien geschlossen bleibt.

Mehr News:

Am 24. und 25. Dezember bleibt das Phantasialand zu – ebenfalls am 1., 14. und 15. Januar 2025. An Silvester schließt der Freizeitpark bereits zwei Stunden früher um 18 Uhr.