Wichtig im Krieg: Das sind die stärksten Panzer der Welt

Auf der Welt gibt es aktuell zahlreiche Kriegsschauplätze: in der Ukraine, in Nahost, in Thailand/Kambodscha oder in Indien/Pakistan. Aufgrund der fortschreitenden Technik wird die Kriegsführung immer brutaler und schnelllebiger. Neben modernen Drohnen setzen die Aggressoren dabei vor allem auf eine Gattung: Panzer.

Und auch für die Verteidigung beziehungsweise Abschreckung sind die Kampffahrzeuge unerlässlich. So plant beispielsweise die EU die Produktion von einheitlichen Typen für alle Mitgliedstaaten, um besser für den Ernstfall gewappnet zu sein. Aktuell hat jede Nation ihr eigenes Modell, was sehr ineffektiv ist. Zum Vergleich: Die USA haben nur einen einzigen Kampfpanzertypen. In dieser Galerie geben wir dir einen Überblick über die stärksten Panzer auf dieser Welt.

+++ Das könnte dich auch interessieren: Antwort auf eskalierende Kriege: Diese Armee ist die stärkste in der EU – Deutschland abgeschlagen +++

Der Einsatz von Panzern ist im Krieg eines der effektivsten Mittel. Fast jede Nation besitzt einen eigenen Typen. In dieser Galerie verraten wir dir, welche die stärksten Gattungen sind. Foto: IMAGO/UPI Photo Platz 10: Panzer T-90 (Russland). Der Panzer aus russischer Produktion gilt als äußerst robust. In Sachen Feuerkraft hinkt er der Konkurrenz hinterher. Foto: IMAGO/ITAR-TASS Platz 9: Type 99 (China). Das Modell hat eine starke Panzerung und ein leistungsstarkes Antriebssystem. Foto: imago images/SNA Platz 8: Leclerc (Frankreich). Der Leclerc-Panzer hat eine hohe Schussrate und verfügt über ausgeprägte digitale Kriegsführungssysteme. Foto: IMAGO/ZUMA Wire Platz 7: K2 Black Panther (Südkorea). Der Panzer hat ein modernes Feuerleitsystem und ist sehr manövrierfähig. Das Modell besitzt zudem einen automatischen Lader. Foto: IMAGO/SNA Platz 6: Type 90 (Japan). Auf Platz 6 landet der Type 90-Panzer aus japanischer Produktion. Er zeichnet sich durch eine Kombination aus Feuerkraft, Schutz und Mobilität aus. Foto: IMAGO/UPI Photo Platz 5: Merkava Mk.4 (Israel). Der Merkava-Panzer sticht durch seine hohe Sicherheit für das Personal hervor. Er ist im Kampf vielschichtig einsetzbar. Foto: IMAGO/Depositphotos Platz 4: Challenger 2 (Vereinigtes Königreich). Der Panzer aus britischer Fertigung hat eine gute Kampfleistung. Zusätzlich zur Standardpanzerung kann er mit ERA-Modulen und einer Gitterpanzerung ausgestattet werden, um den Schutz zu erhöhen. Foto: IMAGO/News Licensing Platz 3: Leopard 2 (Deutschland). Der Leopard 2 gilt als der stärkste Panzer innerhalb der EU. Er überzeugt vor allem durch seine Schnelligkeit. Der MTU-Dieselmotor mit einer Leistung von 1.500 PS ermöglicht Geschwindigkeiten von bis zu 72 km/h auf Straßen und etwa 50 km/h im Gelände. Foto: IMAGO/photothek Platz 2: T-14 Armata (Russland): Der Panzer ist bekannt für seine fortschrittliche Technologie. Er verfügt über einen 125-mm-Glattrohrkanone und einen unbemannten Turm. Foto: IMAGO/SNA Platz 1: M1 Abrams (USA). Als weltweit stärkster Panzer gilt der M1 Abrams. Der schwere Kampfpanzer überzeugt mit moderner Technologie, einer schweren Panzerung und einer hohen Feuerrate. Foto: IMAGO/ZUMA Wire

Weitere Nachrichten: