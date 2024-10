Phantasialand-Besucher reiben sich die Augen – darauf haben ALLE monatelang gewartet!

Das Phantasialand in Brühl bei Köln gehört zu den beliebtesten Freizeitparks in Deutschland und gilt sogar als echte Sehenswürdigkeit (hier mehr dazu). Kein Wunder, dass die Fans bei jeder Nachricht und jeder Veränderung rund um den Park mitfiebern.

Gerade erst vor ein paar Monaten musste eines der gefragtesten Fahrgeschäfte geschlossen werden. Doch es gibt Neuigkeiten. Das Phantasialand selbst meldet sich jetzt zu Wort.

Phantasialand-Besucher reiben sich die Augen – ist das wirklich wahr?

Ein Augenzeuge berichtete im Juni von einem laut Knall während der Fahrt mit dem „Talocan“. Danach schien das Fahrgeschäft seiner Meinung nach sogar zu wackeln (wir berichteten). Mitarbeiter schritten sofort ein. Auch das Phantasialand bestätigte damals einen technischen Defekt. Danach war das Fahrgeschäft erstmal geschlossen.

Nun gibt es einen Hoffnungsschimmer. In einer privaten Fan-Gruppe des Freizeitparks in Brühl bei Köln wird gemunkelt, dass der „Talocan“ neue Teile bekommt. In dem Post sieht man zudem Fotos von einem riesigen Kran, der anscheinend etwas Großes anliefert. Es könnten neue „Ärmchen“ sein, heißt es hier.

Auch der Freizeitpark meldet sich zu Wort

Natürlich wollten wir direkt wissen, was da los ist. Daher hat DER WESTEN beim Phantasialand angefragt und eine spannende Antwort erhalten.

Zwar wolle man sich nicht unbedingt zu laufenden Projekten im Park äußern und man könne auch nicht sagen, wann das Fahrgeschäft „Talocan“ wieder eröffnet. Aber es soll aktuelle Aufbauarbeiten bei der beliebten Attraktion geben. Das klingt doch eigentlich ganz vielversprechend für die Fans des Phantasialand. Wir sind gespannt!