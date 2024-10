Eine der beliebtesten Sehenswürdigkeiten Deutschlands liegt in NRW – die Zahlen sind eindeutig

Traumurlaub in Griechenland, der Türkei oder Spanien? Doch auch Deutschland scheint ein beliebtes Reiseziel zu sein. Das Reiseunternehmen „TUI“ hat eine Statistik zusammengestellt, die zeigt, wie beliebt Deutschland als Urlaubsort ist. Insbesondere überraschen die beliebtesten Sehenswürdigkeiten in Deutschland, denn eine davon befindet sich in NRW.

Alleine im Jahr 2023 machten insgesamt 183.267.049 Gäste in Deutschland Urlaub. Mittlerweile hat sich die Urlaubsindustrie wieder vollkommen von der Corona-Pandemie erholt und man konnte 2023 sofort fast das Rekordniveau von 2019 erreichen. Die Übernachtungszahlen sind sogar um 18 % gestiegen.

Berlin ist das beliebteste Reiseziel in Deutschland

Selbstverständlich ist die Hauptstadt das beliebteste Reiseziel in Deutschland. Keine andere Stadt verzeichnet so viele Touristen wie Berlin. Die Hauptstadt hatte im Jahr 2023 30 Millionen Übernachtungen und zwölf Millionen Gästeankünfte. Dabei kommen 3,5 Millionen Touristen aus dem Ausland, am häufigsten aus den USA, dicht gefolgt von Touristen aus dem Vereinigten Königreich und den Niederlanden. Auf Platz zwei der beliebtesten Städte befindet sich München, dicht gefolgt von Hamburg als Reiseziel. Eine Stadt aus NRW findet man leider nicht unter den beliebtesten Städten.

Neben den großen Städten zieht es aber auch viele Touristen in die eher ländlichen Gebiete. So ist der Schwarzwald immer noch das führende Reiseziel in Deutschland und empfing letztes Jahr 23 Millionen Besucher aus der ganzen Welt. Aber auch die Nordsee und die Ostsee begeistern Touristen und gewinnen das Ranking mit den meisten Übernachtungen.

Eins ist jedoch überraschend, denn nur 63 % der Urlaubsbuchungen erfolgen digital. Die Reisebüros scheinen wohl immer noch bei vielen Touristen attraktiv zu sein. Es wird immer noch fast ein Drittel aller Reisen ausschließlich analog gebucht. Dabei scheint besonders die junge Generation die analoge Beratung zu bevorzugen. Laut einer Umfrage von „TUI“ geben 34 % der 25- bis 34-Jährigen an, dass sie ihre nächste Reise wieder häufiger im Reisebüro buchen möchten.

Freizeitpark in NRW ist eine der beliebtesten Sehenswürdigkeiten

Kein Wunder, dass Deutschland ein beliebtes Reiseziel ist, denn hier finden sich einige beeindruckende Sehenswürdigkeiten. Die Google-Suchanfragen zeigen, welche Sehenswürdigkeiten am beliebtesten sind, eine davon sogar in NRW. Dabei zeigt es sich, dass Freizeitparks wohl die Touristen besonders begeistern. Daher steht auf Platz eins der beliebtesten Sehenswürdigkeiten der Heidepark Soltau.

Aber das ist nicht der einzige Freizeitpark, der die Besucher begeistert. Auf Platz zwei befindet sich der Europa-Park Rust, der letztes Jahr mehr als sechs Millionen Besucher begrüßen konnte. Auf Platz drei der beliebtesten Sehenswürdigkeiten findet sich das Phantasialand in Brühl, das wohl nicht nur für Anwohner aus NRW ein beliebtes Reiseziel ist. Erst auf Platz vier, fünf und sechs der meisten Google-Suchanfragen folgen Sehenswürdigkeiten wie die Therme Erding, das Schloss Neuschwanstein und das Brandenburger Tor.