Bochum: Bekannte Eisdiele macht plötzlich dicht – Gäste wundert es nicht: „Zu teuer“

Bittere Pille für die Stadt Bochum! In den letzten Monaten mussten immer wieder Restaurants und Lokale im Ruhrgebiet schließen. Die Gründe dafür waren unterschiedlicher Natur. Jetzt hat es auch eine bekannte Eisdiele erwischt. Dabei eröffnete „Emma the Mu“ in der City im Februar 2021 mit viel Tamtam.

Man hatte 18 verschiedene Sorten im Angebot, darunter Klassiker wie Vanille, Zitrone und Schokolade, aber auch veganes Eis und ausgefallene Sorten wie Ananas-Minze oder Erdnussbutter-Karamell. Das Besondere auch: Das Eis wird in der hauseigenen Manufaktur hergestellt. Doch das „Emma the Mu“ hat in Bochum jetzt ausgedielt!

Bochum: Bekannte Eisdiele macht plötzlich dicht

Die Besitzer geben den Laden an der Huestraße auf, das Lokal wird bereits auf Kleinanzeigen angeboten – und das nach gerade mal dreieinhalb Jahren. Wer 39.000 Euro (Verhandlungsbasis) bietet und die Monatsmiete für die etwa 95 Quadratmeter von 2.950 Euro hinblättert, ist im Geschäft. Mit zum Angebot gehört die gesamte Ausstattung wie Tische, Stühle, Schränke und Eistheke.

Immerhin bleibt die Manufaktur in Herne, wo auch das Eis für die Filiale in Bochum hergestellt wird, erhalten. Warum die Eisdiele schließen muss, verraten die Besitzer nicht. Doch darüber diskutieren ehemalige Kunden auf Facebook – und haben eine klare Vermutung! Denn irgendwo hat ja auch Eis seine Preisobergrenze, die der Kunde nicht mehr bereit ist, zu zahlen.

„Zu teuer“

Hier einige ausgewählte Kommentare von preiskundingen (Ex)Kunden auf Facebook:

„Das waren Apotheker-Preise. Das rächt sich!“

„Sicher gute Qualität gewesen, aber so teuer…“

„Finde die Eisdiele grundsätzlich gut, aber war einmal in der Bochumer Filiale und wurde total unfreundlich behandelt, daher überrascht es mich nicht.“

„Vollkommen ungünstiger Standort.“

„War noch nie drin, weil mich die Preise abgehalten haben.“

„Außengastro etwas lieblos, habe mich aber trotzdem einmal hingesetzt. Selbstbedienung, der Hund durfte nicht in den Laden. Gut, dass eine Freundin dabei war, sie hat dann das Eis geholt, es war sehr lecker. Wann immer ich in der Stadt war, hätte ich dort gerne ein Eis gegessen. Konnte aber wegen Hund keines kaufen.“

Tja, es bleibt wohl das Geheimnis der Betreiber, warum der Laden letztlich dichtmachen muss…