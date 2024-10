Phantasialand: Preis-Schock im beliebten Freizeitpark – Besucher haben das Nachsehen

Gekreische, aufgeregte Gesichter, hüpfende Kinder und ab und zu ein erschrockener Schrei – die Rede ist nicht von einem Film, sondern vom Phantasialand. Und wer es in Nordrhein-Westfalen actionreich und adrenalingeladen mag, der sollte Brühl auf keinen Fall verpassen.

Über 40 Attraktionen in sieben verschiedenen Themenwelten warten auf die Besucher. Kein Wunder, dass das Phantasialand einer der beliebtesten Freizeitparks ist. Und das, obwohl eine neue Untersuchung zeigt: In Sachen Preis-Leistungs-Verhältnis schneidet Park am schlechtesten ab!

Phantasialand: Magie und Spaß für einen hohen Preis

Egal ob Sommer oder Winter – zu jeder Jahreszeit gibt es für die Besucher etwas zu erleben. Doch wer bereits in diversen Freizeitparks zu Gast war, weiß, dass sich ein Ausflug schnell im Geldbeutel bemerkbar machen kann. Aus diesem Grund hat sich Reiseanbieter TUI diverse Parks in ganz Deutschland angeschaut und auf das Preis-Leistungs-Verhältnis überprüft. Wie viel Abenteuer und Attraktionen bekommen Besucher für den Eintrittspreis?

Das Ergebnis zeigt: Im Phantasialand bezahlt man umgerechnet 1,83 € pro Attraktion! Damit ist der Park „Spitzenreiter“, was das teuerste Preis-Leistungs-Verhältnis angeht. Auf Platz zwei folgt der Movie Park Germany mit 1,60 € pro Attraktion. Den dritten Platz belegt der Freizeitpark Schloss Thurn (1, 48 € pro Attraktion)

Preis-Leistungs-Verhältnis: Dieser Park ist der preiswerteste

Aber wo kann man dann richtig sparen? Im Erlebnispark Steinau! Dort zahlt man nur 0,26 Euro pro Attraktion. Kein schlechter Deal: Schließlich bietet der Park auf rund 25 Hektar zahlreiche Attraktionen – inklusive einheimischer Tiere (hier geht es zur Studie >>>).

Dazu sei gesagt: Die Attraktionen im Phantasialand sind natürlich im Vergleich zu vielen anderen Freizeitparks in Deutschland deutlich aufwendiger und spektakulärer. Das hat dementsprechend seinen Preis. Und wer sparen will, kann in Hessen ja einen Mini-Urlaub machen – inklusive Adrenalin-Kick im Freizeitpark.