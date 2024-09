Phantasialand-Fans flippen vollkommen aus: „Es ist wieder so weit!“

Es ist jedes Jahr eines der großen Highlights im Phantasialand. Für viele Besucher ist es die Gelegenheit, den Freizeitpark in Brühl noch einmal in einem ganz anderen Gewandt zu sehen.

Denn beim „Wintertraum“ wird es im Phantasialand so richtig festlich. Vor Beginn des weihnachtlichen Events verkündet der größte Freizeitpark in NRW die frohe Kunde.

Phantasialand macht es offiziell

Am 16. November geht es los. Ab dann können Besucher wieder in die magischen Winterwelten im Phantasialand eintauchen. Sie erwartet wie jedes Jahr ein Meer aus funkelnden Lichtern, winterliche Köstlichkeiten und neben dem normalen Fahrspaß noch die tägliche Abschluss-Show mit Feuerwerk und Musik.

Kein Wunder, dass die Besucher magisch vom „Wintertraum“ angezogen werden – vor allem bei dem Angebot, das das Phantasialand ab Dienstag (17. September) seinen Fans macht. So kündigte der Freizeitpark an, an diesem Tag, seine Angebote für die Winter-Saison freizuschalten. Doch wer sparen will, muss schnell sein.

Phantasialand lockt mit Mega-Angebot

26 Euro statt bis zu 64 Euro Eintritt? Dieses Angebot dürfte Sparfüchse schnell überzeugen. Zwar soll es die Aktions-Tickets an allen „Wintertraum“-Terminen zwischen dem 16. November bis 26. Januar geben. Allerdings gibt das Phantasialand keine Garantie. Denn die vergünstigten Tickets seien begrenzt. „Nur wer sofort bucht, kann sich die günstigsten Aktions-Tickets sichern“, ließen die Verantwortlichen mitteilen.

Bei Facebook scharren die Fans des Freizeitparks angesichts der Nachricht schon am Sonntag (15. September) mit den Hufen. „Es ist wieder so weit!“, jubelt einer. Weil die Wochenenden im Phantasialand besonders beliebt sind, schielt der ein oder andere bereits auf die Wochentage. Blöd nur, dass da die Schulpflicht ruft. Doch dafür hat der ein oder andere wohl bereits eine nicht ganz legale Lösung: „Oh, kaum gesehen und sofort das Gefühl bekommen, dass die Kinder im Dezember mal einen Tag krank sein werden. Steckt man halt nicht drin“, juckst einer. Na, das bleibt hoffentlich wirklich eine Ausnahme.