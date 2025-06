Freizeitpark Efteling nimmt Änderungen an ältester Attraktion vor – Besucher flippen aus!

Im Freizeitpark Efteling gibt es viele alte Attraktionen, aber dieses Karussell ist bereits über 100 Jahre alt. Jetzt hat der Freizeitpark jedoch eine Änderung an der Traditionsattraktion vorgenommen und erntet dafür das Lob der Fans und Besucher.

Der Freizeitpark Efteling liegt in der niederländischen Provinz Noord-Brabant und ist nicht nur für Niederländer, sondern auch für Deutsche, die nahe der Grenze leben – wie etwa in NRW – ein beliebtes Ausflugsziel. Kein Wunder, denn der Freizeitpark ist der größte in den Niederlanden und sogar einer der größten Freizeitparks in ganz Europa.

Freizeitpark Efteling: Dampfkarussell ist jetzt barrierefrei

Ein besonderes Highlight in dem Freizeitpark ist der „Anton Pieckplein“, der als der „traditionsreichste Platz im Freizeitpark Efteling“ beschrieben wird. Auf dem altmodischen holländischen Dorfplatz reiht sich ein Karussell nach dem anderen und begeistert nicht nur Kinder aufgrund der zahlreichen Attraktionen, sondern auch Erwachsene mit seinem Charme.

Ein besonderer Blickfang auf dem Platz ist das über 100 Jahre alte Dampfkarussell. Auf diesem drehen ein Pferd, ein Schwein und eine Kutsche ihre Runden zu der Musik einer historischen Orgel. Trotz aller Tradition und Geschichte wurde jetzt an diesem Dampfkarussell eine besondere Änderung vorgenommen.

Stolz berichtet der Freizeitpark Efteling auf Facebook die großen Neuigkeiten. Dort heißt es: „Wusstest du, dass das älteste Karussell am Anton Pieckplein für Gäste im Rollstuhl zugänglich gemacht wurde?“ Als das Karussell gewartet wurde, hat man nämlich prompt diese Veränderung eingeführt, um die Attraktion auch barrierefrei zugänglich zu machen.

Besucher loben die Veränderung

Auf Facebook beschreibt der Freizeitpark Efteling es als eine „kleine Veränderung mit großer Wirkung!“ Dank einer besonderen Schwan-Figur können jetzt auch Besucher im Rollstuhl eine Fahrt auf dem Dampfkarussell mit großer Tradition genießen.

Nicht nur der Freizeitpark Efteling ist stolz auf diese Veränderung. Auch in den Kommentaren loben viele Nutzer diese aufmerksame Idee des Freizeitparks. So heißt es unter anderem: „Einfach nur klasse, daran sollte sich so mancher Park ein Beispiel nehmen“ oder auch „Ich finde es immer wieder so schön zu sehen, dass bei euch jeder Mensch gleich behandelt wird.“