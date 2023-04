Ostern in NRW: Stau-Chaos in den Ferien! HIER brauchen Autofahrer besonders starke Nerven

Bald ist es wieder so weit: Der Osterhase hoppelt durch die Gärten und hinterlässt jede Menge Leckereien – oder so ähnlich… Rund um das Osterfest reisen die Menschen wieder quer durchs Land, um ihre Lieben zu besuchen – auch in NRW. Doch das ist nicht nur ein Grund zur Freude. Denn der „Automobilclub von Deutschland e.V.“ (AvD) sagt schon jetzt volle Straßen voraus.

Wir erzählen dir, wo und wann es sich in NRW rund um Ostern besonders knubbeln kann.

Ostern in NRW: Diese Autobahnen werden richtig voll

Das lange Oster-Wochenende steht vor der Tür. Bald starten viele in NRW in den Kurzurlaub oder brechen zum Familienbesuch auf. Das bedeutet aber auch, dass auf den Straßen und Autobahnen rund um die Feiertage ein erhöhtes Verkehrsaufkommen droht. Schließlich sind Karfreitag (7. April) und Ostermontag (10. April) in allen 16 Bundesländern gesetzliche Feiertage.

In NRW könnte es unter anderem auf folgenden Strecken zu größeren Staus kommen:

A1:

zwischen „Kreuz Münster-Süd“ und „Ascheberg“

zwischen „Kreuz Kamen“ und „Kreuz Westhofen“

zwischen „Hagen-Nord“ und „Kreuz Dortmund/Unna“

zwischen „Burscheid“ und „Kreuz Köln-West“

A3:

zwischen „Kreuz Oberhausen“ und „Kreuz Hilden“

zwischen „Leverkusen-Opladen“ und „Rösrath“

zwischen „Kreuz Bonn/Siegburg“ und „Siebengebirge“

A4:

zwischen „Kreuz Köln-West“ und „Dreieck Heumar“

zwischen „Köln-Klettenberg“ und „Köln Poll“

A44:

zwischen „Kreuz Dortmund/Unna“ und „Kreuz Werl“

A45:

zwischen „Hagen-Süd“ und „Lüdenscheid-Süd“

A46:

zwischen „Wuppertal-Barmen“ und „Wuppertal Varresbeck“

zwischen „Sonnborner Kreuz“ und „Haan-West“

A52:

zwischen „Dreieck Essen-Ost“ und „Essen-Haarzopf“

A57:

zwischen „Neuss-Hafen“ und „Kreuz Köln-Nord“

A59:

zwischen „Dreieck Köln-Heumar“ und „Dreieck Porz“

A555:

zwischen „Godorf“ und „Kreuz Köln-Süd“

zwischen „Bornheim“ und „Kreuz Bonn-Nord“

+++ Ostern: Vorsicht! Wenn du diese Deko planst, musst du mit 2.500 Euro Bußgeld rechnen +++

Wann beginnt das Stau-Chaos?

Der „AvD“ rechnet bereits an Gründonnerstag (6. April) mit einer größeren Reisewelle. Wahrscheinlich beginnt sie schon gegen Mittag. Der Grund für den frühen Start: Am Donnerstag treffen die Osterurlauber auf eine frühe Rushhour rund um die Ballungsgebiete sowie auf die gewöhnlichen Wochenend-Heimfahrer.

Mehr News gibt’s hier:

Zusätzlich gibt der AvD noch einen wichtigen Paxistipp: Falls ein Stau nicht zu vermeiden ist, sollten alle Fahrer unbedingt an das Bilden der Rettungsgasse denken! Das gilt ab dem Zeitpunkt, zu dem der Verkehr zum Stehen kommt, auch wenn noch kein Einsatzfahrzeug zu sehen bzw. zu hören ist. Und nicht vergessen: Bei Missachtung kann schnell ein Bußgeld drohen!