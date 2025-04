NRW: Staugefahr am langen Wochenende – HIER wird es besonders schlimm

Schönes Wetter und ein freier Tag (1. Mai) sind für viele die ultimative Kombination, um sich in NRW ein langes Wochenende zu gönnen. Logisch, dass da viele auch die Reiselust packt und sie die Koffer packen und ins Auto steigen.

Doch Achtung! Genau das denken sich auch zahlreiche andere – genau aus diesem Grund könnte laut der „WAZ“ besonders hier XXL-Staugefahr herrschen.

NRW: Staugefahr auf der A1, A2 und A3 – ein Überblick

In NRW gibt es aktuell zahlreiche Baustellen und Verkehrseinschränkungen auf den Autobahnen, die für Pendler und Reisende erhebliche Verzögerungen bedeuten können. Besonders betroffen sind wichtige Verkehrsachsen wie die A1, A2 und A3, auf denen sowohl Brückenarbeiten als auch Sanierungen stattfinden. Auf einigen Strecken ist mit Engpässen und Baustellenverkehrsführungen zu rechnen, und auch Umleitungen sind nicht immer zu vermeiden.

Auf der A1 zwischen dem Kreuz Unna und dem Kreuz Köln-West wird an mehreren Brücken gebaut, was zu verengten Fahrspuren und einer veränderten Verkehrsführung führt. Auch bei den Ausfahrten des Kreuzes Unna gibt es Einschränkungen aufgrund der Neubauten. Auf der A2 zwischen Bottrop und Oberhausen wird die Fahrbahnsanierung fortgesetzt, was den Verkehr auf nur zwei Fahrstreifen zwingt.

Ab dem 5. Mai kommt es zudem zu einer Vollsperrung der Münsterstraße unter der A2 bei Herten, die voraussichtlich sieben Wochen dauern wird. Am Wochenende des Abschlusses der Arbeiten im Juni ist außerdem eine komplette Sperrung der A2 bei Herten geplant.

Auf der A3 zwischen Duisburg-Kaiserberg und Oberhausen-Lirich können Engpässe durch die Reduzierung auf zwei Fahrstreifen pro Richtung entstehen. Auch am Autobahndreieck Heumar im Kölner Süden kann es zu Verzögerungen kommen, da hier Umbauten durchgeführt werden, die zu Einschränkungen führen. Am Kreuz Kaiserberg auf der A3/A40 sind zwischen Oberhausen und Duisburg nur vier statt sechs Fahrstreifen befahrbar, was zu Rückstaus auf der A40 führen kann. Zusätzlich ist die Tangente von der A40 auf die A3 in Richtung Köln derzeit gesperrt.

A 4 und weitere Autobahnen: Wo könnte man mit Stau rechnen?

Auf der A4 zwischen Bielstein und Gummersbach steht aufgrund der Instandsetzung der Wiehltalbrücke jeweils nur ein Fahrstreifen in jede Richtung zur Verfügung. Es gibt aber noch weiter Autobahnen, die am Wochenende voll sein könnten. Hier findest du einen Überblick:

Autobahn Wo genau? A40 Auf der Strecke zwischen Duisburg-Rheinhausen und Duisburg-Homberg sind wegen des Neubaus der Rheinbrücke Neuenkamp nur zwei von drei Fahrstreifen befahrbar. A42 Zwischen Bottrop-Süd und Essen-Nord ist die Strecke für Fahrzeuge ab 3,5 Tonnen gesperrt, da eine Wiegeanlage das Gewicht der Fahrzeuge kontrolliert. A43 Der Ausbau auf sechs Fahrstreifen sorgt zwischen Recklinghausen und Herne für zusätzliche Einschränkungen und Baustellenverkehrsführungen.



Auch auf der Emschertalbrücke gibt es eine Wiegeanlage für Fahrzeuge ab 3,5 Tonnen, die auch Gespanne wiegt. A45 Zwischen Dortmund-West und Dortmund-Hafen gibt es eine Baustellenverkehrsführung, und die Talbrücke Rahmede bleibt bei Lüdenscheid weiterhin voll gesperrt. A46 Zwischen Düsseldorf-Bilk und Neuss-Uedesheim gibt es Engpässe auf der Rheinbrücke Flehe, und die Abfahrt Düsseldorf-Eller bleibt bis Ende Mai gesperrt. Umleitungen sind ausgeschildert.

