Duisburg: Verkehrschaos am Sonntag! Das sollten Anwohner jetzt wissen

„Wir sind Zebras weiß-blau, unser Klub der MSV…“ – mit diesen Zeilen ließen über 16.000 MSV-Fans am Freitag (25. April) den Borussia-Park in Mönchengladbach beben. Die Duisburger verwandelten das Auswärtsspiel in ein weiß-blaues Heimspiel – und feierten ausgelassen den Aufstieg in die 3. Liga.

Duisburg steht seitdem Kopf – und will das Comeback in den Profi-Fußball am Sonntag (4. Mai) gebührend feiern. Und zwar mit einer großen Aufstiegs-Party mitten in der City. Doch die Sause bringt nicht nur Gänsehaut, sondern auch ordentlich Verkehrswirbel mit sich.

Duisburg: MSV-Aufstiegsparty auf dem Burgplatz

Ab 12 Uhr startet auf dem Burgplatz vor dem Rathaus in Duisburg die große Feier. Fans können schon ab 11 Uhr aufs Gelände. Auf der Bühne läuft ein buntes Programm mit Live-Musik, Interviews mit Spielern und Verantwortlichen – und gegen 13.30 Uhr folgt der große Moment: Die Mannschaft zeigt sich den Fans vom Rathausbalkon.

Natürlich sind auch Trainerteam, Vereinsführung und Oberbürgermeister Sören Link mit dabei. Anschließend geht die Party auf dem Platz weiter – mit Stadionsprecher Stefan Leiwen am Mikro, MSV-Songs, Jubel und garantiert dem einen oder anderen Freudentränchen.

Einschränkungen im innerstädtischen Verkehr – alle Infos im Überblick

Wer jedoch am Sonntag mit dem Auto in die Innenstadt will, sollte sich auf Einschränkungen einstellen: Der Burgplatz wird komplett gesperrt, außerdem sind zwischen 10.30 und 18 Uhr mehrere Straßen rundherum dicht – unter anderem die Schwanenstraße, der Alte Markt, die Gutenbergstraße und die Oberstraße. Auch Halteverbotszonen werden eingerichtet. Wer kann, sollte das Auto also besser stehen lassen – oder einfach mitfeiern.

