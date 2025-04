Duisburg: Fast 30 Grad am 1. Mai! Doch die Freibäder bleiben dicht

Der Sommer rückt immer näher und lockt Sonnenanbeter an die frische Luft. Am 1. Mai soll es laut Wetterexperten in Duisburg sogar fast 30 Grad warm sein. Passend zum Feiertag würde sich ein Besuch im Freibad durchaus anbieten.

Umso ärgerlicher dürfte für viele jetzt eine Mitteilung der Stadt Duisburg sein. Aus ihr geht hervor: Die Freibäder bleiben trotz strahlenden Sonnenscheins und sommerlicher Temperaturen geschlossen.

Duisburg: Freibäder bleiben am 1. Mai dicht

In einer Pressemitteilung kündigt die Stadt Duisburg an, dass „DuisburgSport“ am Samstag, 3. Mai, in die diesjährige Freibadsaison startet. „Mit dem Freibad Homberg und dem Allwetterbad Walsum nehmen die beiden städtischen Freibäder ihren Betrieb auf und laden zum Start in den Frühsommer ein“, heißt es in der Ankündigung.

Bedeutet aber auch: Am 1. Mai warten Besucher vergeblich auf einen schönen, sonnigen Platz am Außenpool der beiden Freibäder. Sie müssen sich noch ein paar Tage gedulden. Doch auf was können sie sich gefasst machen?

Das erwartet dich im Freibad

Im Allwetterbad Walsum wird die Dachkonstruktion nach Angaben der Stadt Duisburg wie gewohnt witterungsabhängig geöffnet – aufgrund technischer Einschränkungen in dieser Saison jedoch nur teilweise. Dafür können sich Besucher auf einen ermäßigten Abendtarif freuen.

Hier mehr lesen:

Der gilt täglich ab 18 Uhr im Freibad Homberg. Im Allwetterbad Walsum wird der Tarif ebenfalls angeboten, allerdings nur bei geöffnetem Dach. „Der Eintritt für Erwachsene beträgt in beiden Fällen 2,50 Euro", kündigt die Stadt Duisburg an. Tickets sind sowohl online als auch an der Badkasse erhältlich.