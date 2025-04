Wetter in NRW: Jetzt kommt die große Wende! Mai-Prognose lässt Expertin staunen

Momentan ziehen teilweise starke Regenfälle über Deutschland und NRW. Das Regengebiet erstreckt sich dabei von West nach Ost und bringt „Mengen runter, die auf einen trockenen Boden fallen“, sagt Kathy Schrey in einem Video von „wetter.net“.

Das bedeutet: Der Regen kann nicht abfließen, was zu „unschönen Straßenverhältnissen“ führen kann. Bis einschließlich Freitag (25. April) kommen nach Angaben der Expertin bis zu 86 Liter pro Quadratmeter herunter. Der DWD hat bereits eine Unwetterwarnung für die Mitte des Landes herausgegeben. Von der Unwetterwarnung ist auch ein Großteil von NRW betroffen.

Wetter in NRW: Große Wende kommt

Am Wochenende folgt dann allerdings die große Wende. „Der Frühling kommt zurück“ erklärt die Expertin von „wetter.net“. Am Freitag kann man in NRW bereits mit Sonne und Temperaturen von bis zu 16 Grad rechnen.

Am Samstag wird es dann noch einmal etwas wärmer. „Die Sonne wird sich vehement durchsetzen“, heißt es in dem Video. 14 Sonnenstunden seien somit durchaus möglich. Am Samstag müsse man hingegen wieder mit mehr Wolken rechnen. Doch wie sieht das Wetter in NRW im kommenden Monat aus?

Im Mai wird es „vielleicht sogar frühsommerlich warm“

Auch für den bevorstehenden Mai gibt es für Sonnenanbeter in Deutschland und NRW gute Neuigkeiten.

Nach der aktuellen Unwetterwarnung staunt die Expertin: „Es wird trocken werden, und die Temperaturen fallen dann doch sehr extrem mild aus, also vielleicht sogar frühsommerlich warm.“ Sonnenanbeter müssen also noch ein wenig durchhalten, denn schon bald wird es nach dem ganzen Regen wieder etwas wärmer und sommerlicher.