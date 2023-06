NRW: Schock in Kinderzimmer! Plötzlich taucht eine große Schlange auf

Mega-Schock in Gütersloh (NRW)! Dort tauchte plötzlich eine große Schlange im Kinderzimmer auf.

Das muss der absolute Alptraum für jedes Elternteil sein: Am späten Montagabend (12. Juni) gegen 23 Uhr entdeckten Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Jenaer Straße in Gütersloh (NRW) plötzlich eine große Schlange im Kinderzimmer!

Sie alarmierten die Feuerwehr. Diese nahm sofort Kontakt zu einem Reptilienexperten auf. Der vermutete, dass es sich bei der Schlange wohl um eine ungiftige Kornnatter handeln könnte. Kurz nach dem Eintreffen der Feuerwehr und Polizei erschien auch der Schlangenhalter am Einsatzort. Er konnte die Vermutung des Experten bestätigen.

Seine circa 1,50 Meter lange Schlange war vermutlich durch eine leicht offenstehende Glasschiebetür aus dem Terrarium entflohen und über den Balkon in die Nachbarwohnung gelangt. Kornnattern sind nicht melde- oder erlaubnispflichtig und gelten als wahre Ausbruchskünstler. Auch wenn hier keine Personen gefährdet wurden, wird durch die Polizei Kontakt mit der zuständigen Aufsichtsbehörde aufgenommen.

Die Polizei appelliert an alle Tierhalter: Die Haltung von exotischen Haustieren erfordert besondere Verantwortung und Sachkenntnis. Es empfiehlt sich immer, auch die Haltung nicht meldepflichtiger Tiere bei den zuständigen Behörden anzuzeigen.

