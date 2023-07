Gruselig, was Passanten plötzlich entdeckten! Auf einmal standen sie am Sonntag (16. Juli) im Wald vor einer menschlichen Leiche. Im Kreis Gütersloh (NRW) sollen sie diese Horror-Entdeckung gemacht haben – und alarmierten sofort die Polizei Gütersloh.

Schnell stand ein schwerer Verdacht im Raum. Aus diesem Grund übernahm bereits am Sonntag die Mordkommission der Polizei Bielefeld die Ermittlungen. Diese konnte den Fund der Leiche gegenüber DER WESTEN bestätigen. Doch noch steht der Fall aus NRW ganz am Anfang.

NRW: Leiche soll obduziert werden

Noch wirft der Leichnam zahlreiche Fragen bei den Ermittlern auf und stellt sie bislang vor große Rätsel. So sind neben der Identität der toten Person auch jegliche Hintergründe unklar, wie sie in das Waldstück im Norden des Kreises Gütersloh gelangen konnte. Auch ob dahinter eine kriminelle Tat – so etwa ein Mord – stecken könnte, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch völlig unklar.

Weitere News:

Klarheit soll deshalb eine Obduktion bringen, wie ein Sprecher der Polizei gegenüber dieser Redaktion angibt. Diese sei für Montagvormittag (17. Juli) angesetzt. Erst danach wolle man sich zu den ersten Erkenntnissen nach dem Leichenfund in NRW äußern.

Zusammenhang mit vermisster Frau?

Mit Stand von Montagmorgen geht die Polizei derzeit ersten Spuren nach. Demnach könnte die Leiche möglicherweise zu einer Frau aus Steinhagen gehören, die seit dem 5. Juli als vermisst gilt. Nach der 68-Jährigen seit laut Informationen der Deutschen Presse-Agentur (dpa) tagelang an einem Baggersee sowie am Wohnort der Seniorin gesucht worden.

Auch der Hof des von ihr getrennt lebenden Ehemanns wurde ohne Ergebnis durchsucht. Eine Gewalttat schlossen die Ermittler bislang noch nicht aus. Verwandte der Frau hatten sie als vermisst gemeldet. Nach der Obduktion der Leiche am Montag wollen sich Polizei und Staatsanwaltschaft Bielefeld (NRW) zu den ersten Ermittlungsergebnissen äußern.