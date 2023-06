Movie Park holt beliebte Show zurück – Besucher kennen kein Halten mehr! „Einfach nur mega“

Diese Nachricht wird viele Besucher und Fans des Movie Park sehr freuen. Denn in dem Freizeitpark werden sie bald wieder eine Show zu sehen bekommen, die es in ähnlicher Form früher schon gab. Anscheinend hat sie bei den Besuchern einen sehr guten Eindruck hinterlassen.

Schon jetzt ist die Freude bei den Fans des Movie Parks groß. Doch sie müssen sich noch etwas gedulden.

Movie Park holt beliebte Show zurück

Freizeitparks wie der Movie Park führen immer wieder Neuerungen ein. Manchmal sind es komplett neue Attraktionen, manchmal aber auch nur neue Shows. So auch in diesem Fall. Wie der Movie Park auch über Facebook mitteilt, kommt eine beliebte Show in anderer Form wieder zurück.

„Ein neues Kapitel, ein neuer Fall: Ab dem 22. Juni 2023 ermittelt Meisterdetektiv Sherlock Holmes wieder im Movie Park Germany“, heißt es unter anderem in dem Beitrag. Es handelt sich dabei um den zweiten Teil der Show.

Movie Park mit zweitem Teil von Show

„Auch im zweiten Teil des Entertainment-Blockbusters steckt kein Geringerer als der renommierte und preisgekrönte Illusionist Christian Farla in der Hauptrolle und bekommt erneut Unterstützung von den zauberhaften Show Girls of Magic. Gemeinsam ziehen sie Euch für acht Wochen lang in unserem Studio 7 mit spektakulären Illusionen in ihren Bann und verleihen der beliebten Magic Show eine filmreife Fortsetzung“, schreibt der Movie Park in seiner Ankündigung.

Die Fans sind wegen des Posts schon ganz aus dem Häuschen. „Die beste Zaubershow, die wir bisher in einem Freizeitpark gesehen haben! Großes Kino! Muss man gesehen haben!“, schreibt ein Mann. Ein anderer ist ähnlicher Meinung: „Einfach nur mega.“ Scheint ganz so, als hätte der Movie Park den Fans mit der Show einen großen Wunsch erfüllt. Bleibt zu hoffen, dass die neue Attraktion ebenso erfolgreich wird, wie es die letzte offenbar gewesen ist.