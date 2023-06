Movie Park plant besondere Aktion – doch nur SIE profitieren davon

Ferienzeit ist Movie Park-Zeit!

+++ Movie Park: Einmalige Chance – SIE werden sich besonders freuen +++

Und worauf fiebern die Schulkinder zurzeit am meisten hin? Richtig, die Sommerferien. Und die beginnen dieses Jahr in NRW am 22. Juni 2023. Um den Schülern den Start besonders schmackhaft zu machen, hat sich der Movie Park eine passende Aktion überlegt.

Movie Park ruft „Strebertage“ aus – SIE dürfen umsonst rein

Du bist gut in der Schule und hast gute Noten? Dann lohnt sich ein positives Abschlusszeugnis für dich in diesem Jahr gleich doppelt. Denn der Freizeitpark hat entschieden, eine beliebte Tradition wieder aufleben zu lassen: die Strebertage. Diese feiern 2023 sogar ihr 15. Jubiläum!

Jeder Schüler oder jede Schülerin (von der Grundschule bis zur Berufsschule), die mindestens vier Einsen auf ihrem aktuellen Zeugnis vorweisen können, dürfen an insgesamt sechs Aktionstagen komplett kostenlos in den Park. Das Angebot startet am 22. Juni und endet am 29. Juni. Allerdings ist das Wochenende (24./25. Juni) davon ausgeschlossen.

Karten nur online

Aber nicht nur die Schüler mit guten Noten können sich freuen. Auch ihre Begleiter erhalten vergünstigten Eintritt. Für sie gibt es 40 Prozent auf eine normale Erwachsenenkarte.

Die Freikarten für die Strebertage gibt es, damit keiner lange an der Kasse warten muss, in diesem Jahr ausschließlich online. Sowohl Schüler mit Top-Zeugnissen als auch ihre Begleitpersonen müssen sich vorab im Webshop ihre Eintrittskarten sichern. Der Movie Park will in den nächsten Wochen auf seinen Kanälen weiter dazu informieren, wie die Voranmeldung funktioniert.

Vor Ort werden die Zeugnisse allerdings überprüft. Also vergiss nicht dein aktuelles Abschlusszeugnis für das Halbjahr 2022/2023 sowie dein online gebuchtes Freiticket mitzubringen.