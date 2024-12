NRW: Preis-Explosion bei Weihnachtsbäumen! Kunden werden in diesem Jahr blass

Für die meisten Menschen ist ein geschmückter Weihnachtsbaum der Mittelpunkt des Weihnachtsfestes. So ist es Tradition, jedes Jahr vor Heiligabend einen Weihnachtsbaum aufzustellen und ihn festlich zu schmücken.

Doch steht dieser winterliche Traum vor dem Aus? Der Grund dafür ist nicht der Trend zum Plastikbaum, nein, es sind vielmehr die explodierenden Preise für Weihnachtsbäume. Auch NRW ist betroffen.

NRW: Weihnachtsbäume steigen im Preis – das steckt dahinter

So liegt laut „BR24“ hinter dem Preis-Knüller vor allem die Herausforderungen, vor der die Christbaumzüchter auch hin diesem Jahr standen. So erklärte Weihnachtsbaum-Verkäufer Stefan Feistauer: „In den Trockenjahren 2017/18 sind sehr viele Pflanzen kaputtgegangen. Die mussten dann natürlich erst nachgepflanzt werden und sind dementsprechend später erntereif.“

Weiter betonte er: „Das ist wie bei jedem anderen Produkt auch. Zum einen gibt es weniger Bäume, zum anderen steigen auch der Mindestlohn und die Düngepreise. Deshalb wird sich das auf jeden Fall ein kleines bisschen auf den Endpreis auswirken.“

Einen Euro mehr pro Meter: NRW-Hof enthüllt Preise

Dies belegen auch die Daten des Bundesverbandes der Weihnachtsbaumerzeuger. Demnach kostet der Weihnachtsbaum im Jahr 2024 im Durchschnitt einen Euro pro Meter mehr als im Jahr 2023. So verlangt beispielsweise der Hof Hinnebecke (NRW) 22 Euro pro laufenden Meter, wie „Ruhr 24“ berichtete.

Wer jetzt doch in den Geldbeutel greift, der sollte nicht nur bald mit der Dekoration anfangen, sondern sich auch an ein paar Tipps halten. Wieso? So bleibt der Weihnachtsbaum lange frisch und vor allem grün.

So wird der Stamm vor dem Platzieren einige Zentimeter abgesägt und in ein Gestell mit Wasser gestellt. Dieser muss regelmäßig aufgefüllt werden. Falls kein Wasserbehälter vorhanden ist, muss der Baum regelmäßig mit Wasser besprüht werden.