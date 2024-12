Tierheim in NRW: Kinder stehen plötzlich vor dem Tor – bewegend, was sie mit den Händen umklammern

Ausgesetzte Hunde am Straßenrand, verwahrloste Katzen und gewissenlose Tiervermehrer – der Alltag in den Tierheimen in NRW kann hart sein.

Doch es gibt auch immer wieder Momente, aus denen die Tierpfleger neue Kraft schöpfen können. Einen solchen erlebte die Belegschaft im Tierheim Lüdinghausen (NRW) in dieser Woche.

Tierheim in NRW bekommt unerwarteten Besuch

„Wir freuen uns riesig, dass wir Tierfreundinnen und Tierfreunde, ob klein oder groß, wie Euch haben. Danke, dass es Euch gibt“, lobt das NRW-Tierheim am Mittwoch (27. November) in den höchsten Tönen. Der Dank geht an die vier Kinder Alina, Mathias, Janis und Malte.

Die vier Kids standen plötzlich vor dem Tor und hielten dabei eine großzügige Spende in den Händen. Zuvor hatten sie Armbänder gebastelt und die gegen eine Spende für das Tierheim verkauft. Dabei sind nach Angaben des NRW-Tierheims 114,17 Euro zusammengekommen.

Tierfreunde jubeln: „Respekt“

Das Tierheim Lüdinghausen, das sich vor allem durch Spenden über Wasser hält, freut sich selbstverständlich über jeden Beitrag: „Besonders freuen wir uns, wenn Kinder und Jugendliche sich für uns ins Zeug legen und Initiativen aufgreifen und ihre Ideen in die Tat umsetzen“, so die Verantwortlichen, die sich beeindruckend vom Einsatz der Kinder zeigen.

Auch andere Tierfreunde zeigen sich begeistert: „Wow…. mega klasse! Respekt!“, kommentiert eine auf der Facebook-Seite des NRW-Tierheims. Eine andere zeigt sich überwältigt: „So jung und schon solche beeindruckende Vorbilder! Von eurer Herzlichkeit und Nächstenliebe sollte es mehr Menschen auf der Welt geben mit solch seltenen Eigenschaften“, wünscht sie sich und denkt dabei nicht nur an die Kinder: „Auch den Eltern gilt ein Dank, ihr begleitet eure Kinder zu so großartigen Menschen.“

