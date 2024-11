Lidl-Kundin kauft Weihnachtsbaum – dieser Fehler könnte auch dir passieren! „Traurigster Baum ever“

Wer nicht 40 Euro und mehr für einen Weihnachtsbaum ausgeben will, der wird auch im Supermarkt oder Discounter fündig. Lidl zum Beispiel verkauft ebenfalls Tannen, mitunter auch künstliche. Die haben den großen Vorteil, dass sie ewig halten. Einmal gekauft, braucht man nicht jedes Jahr einen neuen.

Doch dürfte diese Lidl-Kundin da anderer Meinung sein. Nachdem sie sich einen künstlichen Weihnachtsbaum beim Discounter gekauft hat, ist sie bitterenttäuscht.

Lidl-Kundin von Weihnachtsbaum schwer enttäuscht

„POV: Du wolltest dieses Jahr mal einen Kunstbaum haben“ – mit diesem Titel teilte die Kundin jüngst ein Video bei TikTok und damit auch ihre Kauferfahrung bei Lidl mit anderen. „Ich weiß nicht, was ich machen soll“, ist sie völlig verzweifelt. So hatte sich die Kundin zum ersten Mal eine Kunsttanne beim Discounter gekauft. Nach sechs Jahren ohne Baum wollte sie es mal versuchen.

Auch interessant: Aldi und Lidl warnen ihre Kunden – Deutsche können nicht glauben, was sie hören

Und gegen den Preis von etwa 35 Euro hatte sie nichts einzuwenden. Auch auf dem Karton wurde der Baum wunderschön angepriesen. „Er nadelt auch wie ein echter Baum und ich dachte mir, ja sieht nicht schlecht aus.“ Sie wollte ihn direkt aufbauen, um zu sehen, wie er dann aussieht. Doch von dem Ergebnis war sie ganz und gar nicht begeistert.

+++ Aldi, Lidl, Action & Co.: Beliebter Discounter plötzlich insolvent – was Kunden jetzt wissen müssen +++

Lidl-Kundin über Weihnachtsbaum-Kauf – „Tut es nicht“

„Ja, seht einfach selbst“, zeigt sie in ihrem Video den aufgestellten Baum. „Das ist der traurigste Baum ever“, lautet ihr hartes Urteil. „Lametta hilft da auch nicht mehr.“ Und wahrlich, der Baum sieht so nicht nur schief und löchrig aus, sondern auch kein bisschen wie eine echte Tanne. Die Kunden rät deshalb anderen von einem Kauf ab. „Tut es nicht.“

Inhalt von TikTok anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In den Kommentaren unter ihrem Video sammeln sich sogleich Mitleidsbekundungen. „Habe mir so gedacht, ja, so schlimm kann’s ja nicht werden… wurde von allen Erwartungen übertroffen“, schreibt eine Nutzerin. „Schön ist was anderes (…), das ist eher ne Lachnummer“, bringt es ein anderer auf den Punkt. „Da fehlen doch noch circa 20 Zweige oder so.“

Doch es halten viele dagegen. Sie erklären der Kundin, sie hätte den Baum noch gar nicht richtig aufgebaut. „Zweige auseinanderziehen und richten“, heißt es mehrfach in den Kommentaren. „Und die Nadeln in entgegengesetzte Richtung streifen, dann wird er fluffiger“, gibt ihr eine Nutzerin zudem einen Tipp. Allerdings sind viele der Meinung, dass Kunstbäume grundsätzlich erst ab einem gewissen Wert gut aussehen würden. Und für 35 Euro könne man kein Wunder erwarten.