NRW: Frische Brötchen an Weihnachten – wann Bäcker öffnen dürfen

Es weihnachtet sehr in NRW. An Heiligabend geben sich die Menschen besonders viel Mühe in der Küche. Und auch an den Weihnachts-Feiertagen wird ordentlich aufgetischt.

Während abends bei vielen traditionell der große Festtagsbraten wartet, starten viele Familien mit einem ausgedehnten Frühstück oder Brunch in den Tag. Dabei dürfen frische Brötchen natürlich nicht fehlen. Doch wann öffnen überhaupt die Bäckereien an Weihnachten?

NRW: Wann gibt es frische Brötchen an Weihnachten

Bis in die Mittagsstunden herrscht am 24. Dezember noch Hochbetrieb in den Supermärkten in NRW. Danach können die Angestellten in den hochverdienten Feierabend gehen und die Weihnachtsfeiertage mit ihren Liebsten genießen. Anders sieht es allerdings bei vielen Bäckereien in NRW aus.

Auch interessant: Die 10 schönsten Weihnachtsmärkte in NRW

Denn für Bäckereien gibt es im Ladenöffnungsgesetz NRW Sonderregelungen an Sonn-und Feiertagen. Demnach können sie auch an Feiertagen ihre Waren anbieten. Wie an Sonntagen dürfen Bäcker daher am ersten Weihnachtsfeiertag über fünf Stunden öffnen.

++ NRW: US-Amerikaner kauft beim Bäcker ein – seine Fans sind schockiert: „Du wurdest abgezockt“ ++

Ob dein Lieblingsbäcker die Möglichkeit in Anspruch nimmt oder seiner Belegschaft zu Weihnachten eine Auszeit gönnt, bleibt allerdings ihm überlassen. Das erfahren Kunden in den Tagen vor dem Fest über den Aushang. In der Regel öffnen die Filialen, die auch an Sonntagen geöffnet haben.

Was gilt am 2. Weihnachtstag?

Die Ausnahmeregelung gilt aber definitiv nicht am zweiten Weihnachtstag. Denn an Feiertagen, die auf einen Feiertag folgen, dürfen auch Bäcker nicht öffnen. Auf frische Brötchen musst du deshalb am zweiten Weihnachtstag in den allermeisten Fällen verzichten.

Mehr Themen:

Doch auch für diesen Fall gibt es mal wieder eine Ausnahme. Und die betrifft Bäckerei-Filialen, die sich in Bahnhöfen oder Flughäfen befinden. Genau wie an Tankstellen dürfen Reisende hier selbst am zweiten Weihnachtstag bedient werden. Wer unbedingt möchte, muss also auch am 26. Dezember nicht auf seine frischen Backwaren verzichten.