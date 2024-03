NRW-Tierheim vermittelt Hund – kurz darauf ist er tot! „Grausames A****loch!“

„Manchmal ist das Leben ein grausames A….loch.“ Nach dieser Tragödie redet das Tierheim Köln Zollstock nicht um den heißen Brei herum. Erst kürzlich hatte das NRW-Tierheim einen Hund in ein neues Zuhause vermittelt.

Jetzt erreichte das Tierheim die traurige Kunde. „Pamuk“ ist tot. Das NRW-Tierheim verabschiedet sich mit emotionalen Worten bei der bemitleidenswerten Hündin.

NRW-Tierheim trauert um Hündin „Pamuk“

„Pamuk“ sollte nach ihrem Aufenthalt im Tierheim endlich das erleben, was alle Hunde verdient haben: ausgiebige Spaziergänge im Wald und gemütliche Kuscheleinheiten mit der neuen Familie, die bereit war, sie aufzunehmen. Doch kurz nach der Vermittlung ist die Hündin einfach so aus dem Leben gerissen worden.

Mehr Tierheim-Themen: Katze wird dreimal vermittelt – und dreimal zurückgegeben! „Tut in der Seele weh“

Wie es so weit kommen konnte, ist unklar. „Vielleicht ein Schlaganfall oder wie auch immer die Gemeinheit heißt“, so das Tierheim Köln-Zollstock. Das Herz der Hündin habe plötzlich nicht mehr geschlagen. „Wir verstehen das alles noch nicht“, geben die Tierfreunde zu. Neben Schmerz und Trauer fühle man allerdings „auch Dankbarkeit und Freude, dich in unserem Leben gehabt zu haben.“

NRW-Tierheim mit emotionalen Worten

Die Tierpfleger erinnern sich zurück an einen liebevollen, neugierigen, ballverrückten Hund, der sich immer die Extraportion Kuscheleinheiten abgeholt habe. Wer die Hündin offen gegenübergetreten sei, der habe die ganz große Liebe zurückbekommen. „Und das ist es, was bleibt, die Liebe in unseren Herzen, die kann dir und uns niemand nehmen.“

Mehr Themen:

Das NRW-Tierheim leidet jetzt mit der Familie mit, die „Pamuk“ plötzlich verloren hat. Aber zumindest habe die Hündin „noch für ein paar Tage das ganz, ganz große Hundeglück im neuen Zuhause erleben“ dürfen.

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Tierfreunde verabschieden sich mit emotionalen Worten: „Du wirst geliebt. Deine lieben Menschen und wir vergessen dich nicht. Sei frei.“