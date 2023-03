NRW: Leiche einer Frau gefunden – Obduktion bestätigt schlimmen Verdacht

Riesen-Schock für Mitarbeiter eines Pflegedienstes aus NRW! Als sie am Donnerstagabend (23. März) ein Einfamilienhaus am Achtermannweg in Telgte (NRW) betraten, riefen sie sofort die Polizei. Denn in dem Haus entdeckten sie eine leblose Patientin (†93). Schon beim Anblick der Leiche in der Kleinstadt im Kreis Warendorf hatte die Polizei Münster einen schweren Verdacht.

Die Obduktion am Freitagmorgen sollte diesen bestätigen. Demnach ist die 93-jährige Witwe Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Die Polizei Münster hat nun eine Mordkommission eingerichtet.

NRW: Seniorin getötet – Polizei steht vor einem Rätsel

„Die alleinstehende 93-jährige Frau wurde mit massiven Kopfverletzungen in ihrem Haus tot aufgefunden. Was Hintergrund der Tat gewesen sein könnte, ist bislang unklar“, sagte Kriminalhauptkommissar Thomas Masthoff mit. Dem Leiter der Mordkommission zufolge seien die Räume des Einfamilienhauses augenscheinlich durchsucht worden.

Heiße Spur? Fehlanzeige! „Erste Zeugenbefragungen und die Spuren am Tatort haben bislang keinen Tatverdacht gebracht“, so Masthoff weiter. Offenbar gibt es auch keine eindeutigen Einbruchsspuren. Es sei Bestandteil der Ermittlungen, wie ein möglicher Täter ins Haus gekommen sei.

Polizei sucht Zeugen nach Gewaltverbrechen in NRW

Wann genau die 93-Jährige zuletzt lebendig gesehen worden war, wollte Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt aus ermittlungstaktischen Gründen auf Nachfrage von DER WESTEN nicht mitteilen. Den Tatzeitraum grenzte er allerdings auf Donnerstag ein. Die Ermittler bitten in dem rätselhaften Fall um Hilfe aus der Bevölkerung. Kannst du Hinweise zum möglichen Tatgeschehen oder verdächtigen Personen machen? Dann melde dich bitte bei der Polizei Münster unter der Nummer: 0251 275-0.

