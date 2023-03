A1 im Ruhrgebiet: Polizisten kontrollieren bekannten Musiker – im Tourbus machen sie erschreckende Entdeckungen

Eigentlich hat die Polizei Dortmund am Donnerstag (23. März) auf der A1 im Ruhrgebiet ein Auge auf den Güter- und Reiseverkehr werfen wollen. Doch wie es der Zufall wollte, geriet ein bekannter Musiker (21) mit seiner Tour-Crew in den Fokus der Ermittlungen.

Nach Angaben der Polizei Dortmund hielt der zweistöckige Tourbus auf dem Parkplatz Lennhof an der A1 bei Hagen direkt neben den Beamten an. Als der Fahrer die Tür öffnete, hatten die Einsatzkräfte keine andere Wahl, als den Musiker hochzunehmen. Auf seinem Instagram-Account hinterließ dieser eine eindeutige Botschaft.

A1 im Ruhrgebiet: Polizei nimmt Tourbus auseinander

Der starke Marihuana-Geruch lockte die Beamten in den Tourbus. Darin entdeckten sie noch zahlreiche andere Drogen, Ampullen und Tabletten. In der Schlafkabine des Musikers stießen die Einsatzkräfte außerdem auf eine Schreckschusspistole (PTB-Waffe) samt Munition und Magazin. Darüber hinaus fanden die Polizisten sehr viel Bargeld im Bus. Die Beamten beschlagnahmten nach eigenen Angaben einen fünfstelligen Betrag wegen „präventiver Gewinnabschöpfung“.

Die Polizei Dortmund stellte die Waffe, Drogen und reichlich Bargeld sicher. Foto: Polizei Dortmund

Videos bei Instagram deuten darauf hin, dass es sich bei dem gefilzten Musiker um den Rapper „T-Low“ aus Itzehoe handelt. Der Sänger, der es im Frühjahr vergangenen Jahres mit den Songs „Sehnsucht“ und „We made it“ an die Spitze der deutschen Singlecharts geschafft hatte, veröffentlichte am Mittwoch vielsagende Bilder und Videos.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Rapper giftet gegen Polizei: „Nicht für euch“

In seinen Instagram-Stories filmte der 21-Jährige am Morgen die Polizeikontrolle auf der A1 im Ruhrgebiet und richtete öffentliche Worte an die Polizei: „Das war ja klar, dass es passieren muss, Digga. Au Mann, alda. Ich bin gerade wach, Digga. Wir haben keine verfickten Drogen. Also haben wir schon, aber nicht für euch, Digga. Lass mich pennen.“

Mehr Themen:

Mit dem Schlaf sollte es dann allerdings nichts mehr werden. Ein Foto zeigte den Rapper wenig später außerhalb des Busses mit einer Botschaft auf dem Hals: „Still not loving the Police“ („Lieben die Polizei noch immer nicht“). Die Beamten teilten mit, dass der 21-Jährige sie während der Kontrolle durchgehend beleidigte. Der Rapper hat nun nicht nur den Polizei-Spruch, sondern auch Ermittlungen am Hals. So haben die Beamten ein Verfahren wegen illegalen Besitz von Betäubungsmitteln, Verstößen gegen das Waffengesetz, Beleidigung und Bedrohung eröffnet. Nach der Kontrolle ging es für den Tourbus nach Köln, wo der Rapper am Freitag (24. März) einen Auftritt in der Live-Music-Hall geben wird.