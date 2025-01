Schönste Kleinstadt Deutschlands liegt in NRW – Touristen machen bittere Entdeckung: „Schade“

Nordrhein-Westfalen (NRW) hat so einiges zu bieten. Ob Industriekultur im Ruhrgebiet, prächtige Wälder im Sauerland und in der Eifel, tolle Altstädte wie in Düsseldorf und Münster oder Touristen-Magneten wie den Kölner Dom.

Im Herbst 2024 sollte dann eine Stadt aus NRW große Aufmerksamkeit erlangen, die wohl nicht jeder als Reiseziel Nummer eins auf dem Zettel gehabt hätte. So wurde ein Örtchen aus dem bevölkerungsreichsten Bundesland bei den „Travelbook-Awards“ als schönste Kleinstadt Deutschlands ausgezeichnet. Das sollte sofort den ein oder anderen Touristen anlocken – mit gemischten Reaktionen.

Schönste Kleinstadt Deutschlands liegt in NRW

Die besondere Kulisse aus denkmalgeschützten Fachwerkhäusern, kopfsteingepflasterten Straßen sowie kleinen Boutiquen und Galerien hat die Leser von Deutschlands größtem Online-Reisemagazin überzeugt. 17 Prozent von ihnen gaben Monschau ihre Stimme als schönste Kleinstadt Deutschlands. Welche Städte knapp hinter dem Eifel-Örtchen (rund 12.000 Einwohner) auf den Plätzen zwei und drei landeten, kannst du hier nachlesen.

++ Schönste Stadt Deutschlands liegt in NRW – Holländer haben klare Meinung ++

Die Auszeichnung sollte ihre Wirkung nicht verfehlen. So zog es nicht wenige Touristen aufgrund der Lobeshymnen in die beschauliche NRW-Stadt nahe der belgischen Grenze.

Touristen bedauern Entwicklung in Monschau

Viele der Touristen sollten ihre Reise nach Monschau nicht bedauern. „Monschau ist wirklich hübsch und sehenswert“, bestätigte eine DER-WESTEN-Leserin, die sich nach dem Award selbst ein Bild vor Ort gemacht hatte.

Mehr Themen:

Allerdings gebe es da eine Einschränkung, die sie bei ihrem Trip nach Monschau durchaus gestört habe: „Nur schade, dass in den Geschäften soviel China-Ware eingezogen ist“, findet die Touristin, die eingestehen muss: „Aber das lässt sich in Touristen-Orten nicht vermeiden.“ Ihr Fazit: Trotz der China-Ware gebe es in den kleinen Läden der NRW-Stadt noch genügend regionale Produkte und Handarbeit. Vor allem bleibe festzuhalten: „Die Innenstadt ist bezaubernd.“ Na, dann kann die nächste Reise ja kommen.