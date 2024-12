Schönste Stadt Deutschlands liegt in NRW – Holländer haben klare Meinung

Ob Venlo, Roermond oder Nimwegen: Viele niederländische Städte sind aus NRW nur einen Katzensprung entfernt und sind daher bei vielen ein beliebtes Reiseziel für einen Tagesausflug.

Andersherum schätzen viele Holländer NRW ebenfalls als Reiseziel. Besonders in der Adventszeit locken unsere Weihnachtsmärkte viele Menschen aus den Niederlanden über die Grenze. Ein Ziel hat es dabei den Holländern besonders angetan.

Touristen überlaufen NRW-Weihnachtsmärkte

Bunte Lichter, ein wohliger Duft gebrannter Mandeln in der Luft und der Geschmack von heißem Glühwein auf der Zunge. Was kann es Schöneres geben, als den Besuch eines Weihnachtsmarkts in Deutschland. Kein Wunder, dass regelmäßig tausende Touristen aus den Nachbarländern zu uns strömen, um das weihnachtliche Ambiente aufzusaugen.

Während der Aachener Weihnachtsmarkt in dieser Zeit von extrem vielen Belgiern bevölkert wird, sind in Düsseldorf dieser Tage vor allem gelbe Kennzeichen in den Parkhäusern der Stadt zu sehen. „Mehr als 60 Prozent der aktuellen Übernachtungsgäste kommen aus den Niederlanden“, sagt Timo Schmitz, Hotel-Sprecher beim Branchenverband Dehoga Nordrhein der „Rheinischen Post“. Und das hat auch seinen Grund.

Schönste Stadt Deutschlands? In NRW!

Denn Düsseldorf genießt offenbar insbesondere in der Weihnachtszeit den allerbesten Ruf im Nachbarland: „Bei uns in Holland heißt es, dass Düsseldorf zur Weihnachtszeit die schönste Stadt in Deutschland ist“, sagt ein Ehepaar der Zeitung und weiter: „Davon wollten wir uns persönlich überzeugen – und wurden bisher nicht enttäuscht.“

Doch nicht nur der Weihnachtsmarkt lockt die Besucher aus den Niederlanden. Viele nutzen die Gelegenheit auch, um sich einer Brauhaustour anzuschließen, (Geschenke) zu shoppen oder Eislaufen zu gehen. Und so übernachteten nach Angaben des Dehoga-Nordrhein-Sprechers schon im vergangenen Jahr knapp 100.000 Touristen aus den Niederlanden in Düsseldorf. Und auch 2024 werden die Holländer erneut ein wichtiger Umsatzfaktor für die Stadt sein. Auf die Nachbarn ist eben Verlass.