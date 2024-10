Schönste Kleinstadt Deutschlands liegt in NRW – warst du schon mal dort?

Für die traumhafte Reise muss man nicht unbedingt weit wegfahren. Ein ganz besonderer Ort in NRW wurde jetzt zu einem der schönsten Reiseziele erklärt. Dabei kennen nur die wenigstens diese Kleinstadt.

Zum dritten Mal fanden in Berlin die Travelbook-Awards statt, und auch dieses Jahr wurden die besten Reiseziele der Welt gekrönt. Dabei überraschte der Gewinner der DACH-Region, also Deutschland, Österreich und Schweiz, besonders, denn dieser befindet sich in NRW.

++ Mia Julia filmt sich in Veltins Arena – in ihrem Outfit ist sie kaum wiederzuerkennen ++

NRW: Kleinstadt in der Eifel gewinnt Preis

Das Trend-Reiseziel von 2024 ist Monschau, eine Stadt in der Eifel von NRW. Wie „Bild“ berichtet, bezaubert die Kleinstadt Besucher, insbesondere wegen ihrer Kulisse aus Fachwerkhäusern und kopfsteingepflasterten Straßen. In der Altstadt findet man denkmalgeschützte Häuser, kleine Boutiquen und Galerien.

Die Leser von Travelbook, Deutschlands größtem Online-Reisemagazin, konnten vorab für ihren Gewinner abstimmen. Rund 17 Prozent haben für die Kleinstadt in NRW gestimmt. Dicht danach folgt auf Platz zwei Cochem und Meersburg auf Platz drei. Monschau ist jedoch nicht der einzige Gewinner des Abends. Die schönste Kleinstadt in Österreich ist Kufstein und der Schweiz Locarno.

+++ Bochum plötzlich Nummer 1 im Pott – keine Stadt im Revier kann hier mithalten +++

Als bestes Reiseziel weltweit für einen Roadtrip wurde Nordspanien gekrönt und setzt sich damit gegen Wales, Slowenien, Hokkaido und Namibia durch. Wie die „Bild“ berichtet, war die Jury besonders begeistert von der Zukunftsorientierung und den nachhaltigen Ideen der Region.

Travelbook-Persönlichkeit 2024 konnte den Preis nicht annehmen

Eine weitere Region in Deutschland konnte einen Preis gewinnen, und zwar das Schleswig-Holsteinische Wattenmeer. Dieses wurde in der Region Deutschland, Österreich und Schweiz als bester Nationalpark ausgezeichnet. In diesen Regionen gewann die Kärntner Seenregion den Preis als besten Ort, um einen Wanderurlaub zu unternehmen.

Mehr Themen:

Und der letzte Preis des Abends ging an den Reise-Influencer „Travell4llove“ alias Josua Wirth, der als Travelbook-Persönlichkeit 2024 ausgezeichnet wurde. Da er sich momentan in Thailand befindet und die Opfer einer Jahrhundertflut unterstützt, konnte er nicht vor Ort sein, um den Preis anzunehmen. Ein denkwürdiger Abend, bei dem die Stadt in der Eifel in NRW alle überrascht hat.