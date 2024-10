Mia Julia filmt sich in Veltins Arena – in ihrem Outfit ist sie kaum wiederzuerkennen

Mia Julia hat mal wieder ordentlich abgeliefert. Beim Finale der „Olé“-Partyreihe in der Veltins Arena brachte die energiegeladene Sängerin zehntausende Party-Fans mächtig ins Schwitzen.

Schon vor dem Auftritt nahm Mia Julia ihre Fans auf eine Reise in ihre Gefühlswelt. Im Spielertunnel der Veltins Arena präsentierte sich der Mallorca-Star in seinem Bühnenoutfit, das an Jessica Alba in „Sin City“ erinnerte (Latexstiefel, Netzstrumpfhose und Unterwäsche). Nicht nur dabei gab die 37-Jährige tiefe Einblicke.

Mia Julia: „Ein Outfit zum Feuer fangen“

„Du stehst im Spieler-Tunnel, dein Herz rast, bummbummmmbummm, weil du weißt, was dich gleich erwartet“, offenbarte Mia Julia vor der letzten „Olé“-Show des Jahres und gab zu: „Ich werde niemals nicht nervös davor sein können, euch zu sehen. Wie eben bei einem Date, auf das man sich so freut und man sich trotzdem etwas in die Hose macht vor Aufregung.“

Auf der Bühne war davon jedoch keine Spur. Die Sängerin heizte ihren Fans wie immer mächtig ein und brachte die Meute vor der Bühne kollektiv zum Hüpfen. „Es war einfach nur wild und heiß, wie immer, wenn du auftrittst“, jubelte ein Fan. Ihre Bühnenpräsenz sollte dabei vollends überzeugen: „Mia, ein Outfit zum Feuer fangen!“

Nach dem Konzert richtete sich Mia Julia noch einmal an ihre Fans. Dabei sah sie plötzlich ganz anders aus.

Mia Julia in ungewohntem Dress

„So ihr geilen Menschen da draußen“, begann die Sängerin und Erotik-Darstellerin ihr Selfie-Video aus der Veltins-Arena. Doch ihr Bühnen-Dress ließ sich nur noch erahnen. Stattdessen hatte sich Mia Julia nach ihrem heißen Auftritt in der Herbstkälte Gelsenkirchens einen Bademantel übergeworfen. Ihr Adrenalin-Pegel hingegen war noch immer ganz oben.

„Durchgerockt, die Halle ist leer und es war unfassbar“, jubelt der Malle-Star und bedankt sich bei der Partymeute: „Schalke, es war so wunderschön.“ Und genug hat sie noch lange nicht. Auch bei der nächsten Ausgabe der „Olé“-Reihe ist Mia Julia wieder am Start. Wer so lange nicht warten will, kann sie auch bei ihrer „Schlechte-Manieren-Tour“ am 15. November in Hamburg besuchen.