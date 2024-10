Veltins Arena: Angriff auf Mia Julia nach „Olé auf Schalke“! Jetzt spricht die Sängerin

Während der FC Schalke 04 seine Fans normalerweise in der Veltins Arena auf eine Achterbahnfahrt der Gefühle mitnimmt, brachten am Samstag (12. Oktober) Mia Julia, Micki Krause, Oli P. und Co. ihre Fans ins Schwitzen.

Zehntausende feierten auf Schalke die letzte Ausgabe der beliebten „Olé“-Partyreihe dieses Jahres. Während die Fans vor der Bühne in der Veltins Arena eskalierten, musste Mia Julia einiges über sich ergehen lassen. Doch die Sängerin ist bekanntlich nicht auf den Mund gefallen.

++ Während Schalke Olé – Frau bei Straßenbahn-Unfall in Gelsenkirchen lebensgefährlich verletzt ++

Veltins Arena: Hässlicher Angriff auf Mia Julia

Wilde Tanzeinlagen, Feuershow und knappes Outfit: Mia Julia („Der Zug hat keine Bremsen“) weiß, wie sie ihre Fans zum Ausrasten bringt. Der Mallorca-Star hat am Samstag bei „Olé auf Schalke“ mal wieder ordentlich abgeliefert. Doch nicht jedem schien die vielseitige Künstlerin in der Veltins Arena zu schmecken.

„In der Veltins Arena sowas auftreten lassen. Igitt!“, greift ein Mann die Sängerin auf der Instagram-Seite der Veltins-Arena an und fordert: „Könnt sie ja mal auf gewissen Seiten suchen.“ Damit spielt der verurteilende Kritiker offenbar auf die Aktivitäten von Mia Julia in der Erotik-Industrie an. Die lässt den Angriff nicht wortlos auf sich sitzen.

Mia Julia kontert Kritik

„Und was findest du da? Eine Frau, die glücklich und frei ihr Leben genießt und lebt…Also nix illegales“, stellt Mia Julia klar und bleibt gelassen: „Liebe Grüße von ’sowas“. Doch selbst nach dieser Ansage kann es der Angreifer nicht lassen. „Willst du wirklich, dass ich hier jetzt meinen Mund aufmache?! Das werde ich nicht machen, da ich dann gesperrt werde. Akzeptiere die Meinung und fertig“, lässt der Unbekannte tief blicken.

Immerhin kann sich Mia Julia auf ihre eigenen Fans verlassen. Die haben nach dem Auftritt ihres Idols in der Veltins Arena eine klare Meinung:

„Mia du bist einfach der Hammer… Ich habe es gestern so gefeiert“

„Mehr geht nicht!“

„Einfach geil“

Und das Beste kommt zum Schluss: Mia Julia wird auch im nächsten Jahr wieder in die Veltins Arena kommen. Denn die Sängerin steht bereits im Line-up der „Olé-Reihe“, die dann ins 18. Jahr geht – ob es dem Angreifer schmeckt, oder nicht.