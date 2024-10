Gelsenkirchen: Während Schalke Olé – Frau bei Straßenbahn-Unfall lebensgefährlich verletzt

Am Samstag (12. Oktober) feiern 20.000 Partyschlager-Fans in der Veltins Arena eine große Malle-Party. Bereits am frühen Mittag sind die Partywütigen angereist, um pünktlich um 12 Uhr dabei zu sein, wenn Schalke Olé beginnt.

Doch während viele noch den Auftritt von Micki Krause, Mia Julia und Co. während Schalke Olé in der Veltins-Arena verfolgen, kam es in Gelsenkirchen zu einem tragischen Unfall. Auf der Kurt-Schumacher-Straße in Höhe der Schalker Meile lief am Abend gegen 20.15 Uhr ein großer Polizei-Einsatz.

Gelsenkirchen: Straßenbahn-Unfall – Frau in Lebensgefahr

Auf Nachfrage von DER WESTEN bestätigte ein Sprecher der Polizei Gelsenkirchen am Samstagabend den Einsatz. „Es kam um 19.40 Uhr zu einem Unfall mit einer Straßenbahn.“ Genauer gesagt kam es zu einem Zusammenstoß der Linie 302 und einer Fußgängerin in Höhe der Haltestelle Schalker Meile, Fahrtrichtung Nord.

Dabei zog sich die 21-Jährige aus Hessen lebensgefährliche Verletzungen zu. Sie wurde sofort in ein Krankenhaus gebracht. Ein Verkehrsunfallteam der Polizei nahm den Unfall auf. Für diesen Zeitraum war die Kurt-Schumacher-Straße gesperrt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen.

Keine Verkehrseinschränkungen für Event-Besucher mehr

Der Einsatz sorgte zunächst für Verkehrseinschränkungen. „Die Straße ist für den Fahrzeugverkehr und Straßenbahnen in Fahrtrichtung Süden gesperrt. Das beeinträchtigt die Teilnehmer von Olé auf Schalke in der Veltins-Arena“, hieß es auf dem Twitter-Kanal der Polizei Gelsenkirchen. Zunächst fuhren keine Straßenbahnen zum Hauptbahnhof. Das Malle-Event im S04-Stadion läuft offiziell noch bis 22 Uhr.

Noch mehr News aus Gelsenkirchen:

Gegen 21 Uhr konnte der Polizeisprecher gegenüber DER WESTEN für die meisten Event-Besucher jedoch schon wieder Entwarnung geben. „Die Kurt-Schumacher-Straße ist für den Fahrzeugverkehr und für die Straßenbahnen in Richtung Süden (HBF) wieder geöffnet“, erklärte er. In Richtung Gelsenkirchen Süd und Nord müssten Besucher nun sowohl mit Auto als auch Straßenbahn problemlos kommen. Nur auf Höhe der Schalker Meile, also der Unfallhöhe, ist der Autoverkehr in Richtung Norden noch eingeschränkt.