Schlimm, welche Szenen sich an einem See in NRW am Sonntag abgespielt haben.

Ein 19-Jähriger war mit einem Paddleboard auf den See gepaddelt und plötzlich ins Wasser gefallen. Seine Freunde beobachteten ihn bei der Situation und bemerkten, dass er nicht wieder auftauchte, sondern schnell unterging. Sie alarmierten umgehend die Polizei. Eine großangelegte Suchaktion mit vielen Kräften nach dem Vermissten läuft, doch die Chancen, ihn lebend zu bergen, schwinden mit jeder Minute.

NRW: 19-Jähriger bei Stand-Up-Paddling untergegangen

Das Geschehen ereignet sich laut Angaben des „WDR“ am Sonntag (2. Juli) gegen 16 Uhr auf dem Sorpesee in Sundern im Sauerland (NRW). Der 19-Jährige stammt aus Lettland und ist ein Urlauber. Er war auf seinem Paddleboard sitzend auf den Sorpesee gepaddelt, als er offenbar einen Krampf bekam, ins Wasser fiel und schnell unterging. Ob er schwimmen kann, ist nicht bekannt.

Da er nicht wieder auftauchte, waren seine Freunde, die die Situation vom Ufer aus beobachteten, in Sorge und alarmierten deswegen schnellstmöglich die Polizei. Diese leiteten eine großangelegte Suchaktion nach dem 19-Jährigen ein.

NRW: Großangelegte Suchaktion nach vermisstem Mann im Sorpesee

Nicht nur die Polizei ist an der Suche nach dem Letten beteiligt. Auch die DLRG und die Feuerwehr sind zum Ort des Geschehens geeilt. Zusammen suchen sie mit Hochdruck nach dem vermissten 19-Jährigen. Mit jeder Minute, in der er nicht gefunden wird, sinkt die Wahrscheinlichkeit, ihn noch lebend zu bergen.

Da der sogenannte Sorpedamm als Stelle des Unglücks vermutet wird, wurde er besonders gründlich von den Rettungskräften abgesucht. Auch ein Hubschrauber, Taucher und ein Wasser-Suchhund sind bei der Suchaktion nach dem vermissten Mann mit von der Partie. Bisher wurde jedoch noch keine Spur von ihm entdeckt.