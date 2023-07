Diese Hochzeit in NRW nahm einen sehr unschönen Verlauf. Sogar die Polizei musste anrücken.

Doch die Gäste einer Hochzeit in Krefeld (NRW) dachten gar nicht daran, beim Eintreffen der Einsatzkräfte direkt klein beizugeben und sich an die geltenden Regeln und Gesetze zu halten. So mussten die Beamten auch noch Verstärkung anfordern. Die Feier wird wohl allen Beteiligten etwas länger im Gedächtnis bleiben.

Hochzeit in NRW eskaliert komplett – Polizei muss anrücken

Die Hochzeit soll der schönste Tag im Leben des Brautpaares sein. Dafür soll nicht nur die Trauung, sondern auch die Feier danach sorgen. Damit die besonders schön wird, sind dem Brautpaar bei der Gestaltung kaum Grenzen gesetzt. So unterschiedlich wie die einzelnen Brautpaare sind, so sind auch ihre Feiern. Doch eines müssen eigentlich alle Beteiligten beachten: die geltenden Regeln und Gesetze.

Dass das nicht immer so ist, zeigen einige Beispiele. Manchmal blockieren beispielsweise Feiernde mit ihren Wagen Straßen oder sogar Autobahnen. Es kam auch schon vor, dass bei Hochzeitsfeierlichkeiten mit Waffen in die Luft geschossen wurde. Oft sind die Feiern aber auch einfach in den Nachtstunden zu laut oder die Gäste bekommen sich in die Haare. Solche Aktionen rufen selbstredend die Polizei auf den Plan. So wie in der Nacht zum Sonntag in Krefeld (NRW).

Hochzeit in NRW: Gäste wollen sich gar nicht beruhigen

Wie die Polizei Krefeld mitteilte, kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag (1. beziehungsweise 2. Juli) während den Feierlichkeiten einer Hochzeit in einer Event-Location in Krefeld zu einer größeren Schlägerei zwischen einigen Gästen der Feier. Die Polizei wurde alarmiert und musste beim Eintreffen am Ort des Geschehens feststellen, dass die etwa 250 Gäste sich nicht einfach beruhigten, sondern ihre Aggressionen gegen die Beamten richteten.

Deswegen forderten die Beamten Unterstützung von umliegenden Behörden an. Gemeinsam konnten die Polizisten die Situation schließlich unter Kontrolle bringen. Einige Gäste widersetzten sich allerdings. Glücklicherweise blieben all Gäste und Einsatzkräfte unverletzt.