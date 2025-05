Ruhrgebiet: Drama am See! Junge (16) stürzt von Klippe ++ Rettungshubschrauber

Dramatisches Unglück am Silbersee! Im Ruhrgebiet kam es am Montag (12. Mai) zu einem unglücklichen Vorfall. In Herdecke bei Dortmund hatte ein Jugendlicher an einer Schaukel über dem See gesessen und ist dann in die Tiefe gestürzt.

Wie der „WDR“ berichtet, wurde der 16-Jährige von Freunden aus dem Wasser gezogen, bewusstlos und offenbar schwer verletzt. Was war passiert?

Ruhrgebiet: 16-Jähriger stürzt metertief in See

Die Informationslage ist aktuell noch sehr dünn und je nach Quelle unterscheiden sich die Details. Die Feuerwehr Dortmund war am Montag mit Spezialisten von der Höhenrettung im Einsatz. Wie die Feuerwehr berichtet, sei eine nicht näher beschriebene Person von einem Steilhang abgestürzt. Die Feuerwehr Herdecke übernahm gemeinsam mit dem Rettungsdienst die Erstversorgung.

Der Patient sei schwer verletzt in eine Klinik gebracht worden. Laut DER WESTEN-Informationen war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz, der den Jugendlichen ins Krankenhaus flog.

Ruhrgebiet: In Herdecke ist ein Jugendlicher am Silbersee abgestürzt. Foto: Fernandez / News4 Video-Line TV

Ruhrgebiet: Unglücksstelle erinnert an Unfall von 2024

Laut „WDR“ solle es sich bei dem Verletzten um einen 16-Jährigen handeln, der mit Freunden am Montag am Silbersee abhing. Er soll beim Schaukeln sieben Meter tief ins Wasser gefallen und dort vermutlich auf einen Gegenstand gestoßen sein. Dadurch habe er sich die Verletzung zugezogen, beruft man sich auf die Feuerwehr und Polizei Ennepe-Ruhr-Kreis.

Im vergangenen Sommer soll sich vermutlich Ähnliches am gleichen Ort zugetragen haben. Damals war ein 19-Jähriger womöglich von derselben Schaukel in den See gestürzt.