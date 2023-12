Ruhrgebiet: Feuer-Drama bei Hochzeit in Hotel ++ Gäste schwer verletzt ++ Tiere sterben in den Flammen

Dramatische Szenen haben sich am frühen Sonntagmorgen (10. Dezember) im nördlichen Ruhrgebiet abgespielt. In einem Gebäudekomplex brach mitten in der Nacht ein verheerendes Feuer aus. Und das, während in einem ehemaligen Hotel, das unmittelbar angrenzte, eine Hochzeit gefeiert wurde!

Die traurige Bilanz: Großeinsatz für die Feuerwehr! Drei Menschen erlitten gravierende Verletzungen. Für mehrere Tiere konnten die Rettungskräfte nichts mehr tun.

NRW: Großeinsatz für Feuerwehren im Kreis Recklinghausen

Ort des Geschehens war die Stadt Datteln im Kreis Recklinghausen im nördlichen Ruhrgebiet (NRW). Wie die Feuerwehr Datteln berichtet, ging um 2.42 Uhr der Alarm ein. Mit dem Einsatzstichwort „Wohnungsbrand – Menschenleben in Gefahr“ wurde direkt die gesamte Dattelner Feuerwehr von der Leitstelle zur Bülowstraße geschickt.

NRW: Großeinsatz in einem Hotel-Komplex in Datteln: Flammen schlugen bereits aus allen Fenstern., als die Feuerwehr eintraf. Foto: Feuerwehr Datteln

Dort befindet sich ein Gebäudekomplex, der aus einem Wohnhaus und einem direkt angeschlossenen, ehemaligen Hotel besteht. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte schlugen bereits Flammen aus allen Fenstern des Wohnhauses zur Straßenseite hin. Zum Zeitpunkt des Brandausbruches fand im Erdgeschoss des angrenzenden, früheren Hotels eine Hochzeitsfeier statt. Beide Gebäudeteile wurden durch die Feuerwehr evakuiert. Mit einem massiven Kräfteeinsatz gelang es, das Feuer unter Kontrolle zu bringen.

Wegen der großen Anzahl von betroffenen Personen löste die Feuerwehr-Leitstelle Recklinghausen die Alarmstufe „MANV 5“. Diese meint einen sogenannten Massenanfall von Verletzten und führte dazu, dass auch ein Großaufgebot von Rettungskräften aus Nachbarstädten im nördlichen Ruhrgebiet zum Einsatzort in Datteln eilte. Insgesamt mussten letztlich mehr als 20 Menschen betreut und/oder behandelt werden. Drei Menschen erlitten erhebliche Rauchgasvergiftungen und wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht.

Im Zuge der Löscharbeiten fanden die Einsatzkräfte in der Wohnung, in der der Brand ausgebrochen war, zwei tote Katzen sowie zwei tote Hunde. Die Wohnung brannte nahezu vollständig aus. Die Einsatzstelle wurde für die weiteren Ermittlungen zur Brandursache der Kripo übergeben.