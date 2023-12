Essen: Heftige Explosion in Wohngebäude – Feuerwehr mit wichtiger Warnung

In Essen ist es am Samstag zu einer heftigen Explosion in einem Wohngebäude gekommen. Die Feuerwehr Essen rückte mit einem Großaufgebot zu Einsatzort aus und gab auch eine wichtige Warnung raus.

Essen: Explosion in Wohngebäude

In Essen-Bergerhausen ist es am Samstagabend zu einer Explosion in einem Wohngebäude gekommen. Wie die Feuerwehr Essen über X (ehemals Twitter) berichtet, rückte sie mit einem Großaufgebot aus mehreren Löschzügen zu dem Einsatz aus.

Außerdem gab es noch eine Warnung für andere Anwohner: „Bitte meinen Sie den Bereich der Westfalenstraße großräumig, halten sie in der Umgebung Fenster und Türen geschlossen.“

Mehr in Kürze.