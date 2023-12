Dortmund: Schon wieder Brand in der Nordstadt ++ Mann stirbt

Die Dortmunder Nordstadt kommt nicht zur Ruhe. Die Feuerwehr Dortmund muss am späten Freitagabend (8. Dezember) erneut zu einem Brand in der Nordstadt ausrücken. Ein Sprecher bestätigte auf Nachfrage von DER WESTEN einen Notruf gegen 22 Uhr aus der Zimmerstraße. Dort stand die Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in Flammen.

Die Feuerwehr Dortmund rückte mit einem Großaufgebot an, um das Feuer zu löschen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, war das Gebäude fast vollständig geräumt. Allerdings galt eine Person noch als vermisst. „Wir sind deshalb mit mehreren Trupps hinein“, so der Feuerwehr-Sprecher. In der Dachgeschosswohnung stießen die Einsatzkräfte schließlich auf eine Leiche.

Dortmund: War es wieder ein Feuerteufel?

Bei vielen Anwohnern schrillten nach dem Brand in der Nordstadt die Alarmglocken. Schließlich hatte es in den vergangenen Wochen mehr als ein Dutzend Mal in der Nordstadt gebrannt. Unter anderem fing ein Haus von Lotto-Millionär Chico Feuer (mehr dazu hier). Dabei stellten Brandermittler immer wieder ähnliche Muster bei der Brandursache fest.

Die Polizei jagte daraufhin einen unbekannten Feuerteufel. Anfang Dezember konnten die Ermittler schließlich eine Frau (45) festnehmen. Sie gilt als dringend tatverdächtig, die Brände gelegt zu haben, und hatte bei ihrer Vernehmung bereits drei Taten zugegeben – darunter auch die Brandstiftung in Chicos Haus. Nach dem tödlichen Brand am Freitagabend in der Nordstadt fürchten viele Anwohner nun, dass ein möglicher Komplize oder Trittbrettfahrer unterwegs sein könnte.

Doch die Polizei Dortmund beruhigte im Gespräch mit den „Ruhrnachrichten“ zumindest in dieser Hinsicht: „Nach ersten Erkenntnissen ist der Brand nicht der Serie an Brandstiftungen in der Nordstadt zuzuordnen.“ Bei dem Toten soll es sich um den 58-jährigen Bewohner der Dachgeschosswohnung handeln. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und den Unglücksort noch vor Ort an die Brandermittler der Polizei Dortmund übergeben. Die Beamten müssen jetzt die Ursache für das Feuer ermitteln.