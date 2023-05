NRW: Großrazzia in den Morgenstunden! Faeser meldet „empfindlichen Schlag“ gegen italienische Mafia

Razzia in NRW! Am frühen Mittwochmorgen (3. Mai) stürmten mehrere Spezialeinheiten in verschiedenen Städten Wohnungen.

Dabei kamen auch Hundeführer und Ermittler vom LKA zum Einsatz. In Bergkamen (NRW) stürmte die Polizei gegen 4 Uhr eine Wohnung. Dort soll sich unter anderem eine Drogenplantage befunden haben.

Nicht nur NRW betroffen

Doch nicht nur NRW war von der Razzia betroffen: Mit Durchsuchungen und Festnahmen sind Kräfte aus Bayern, Rheinland-Pfalz und dem Saarland an dem europaweiten Großeinsatz beteiligt.

Hintergrund ist ein Verfahren mit Bezug zur italienischen organisierten Kriminalität, das sich gegen Verantwortliche und Mitglieder der Vereinigung Ndrangheta richtet. Den Beschuldigten wird unter anderem Geldwäsche, bandenmäßige Steuerhinterziehung, gewerbsmäßiger Bandenbetrug sowie Rauschgiftschmuggel vorgeworfen.

NRW: 500 Kräfte im Einsatz

In NRW durchsuchten rund 500 Einsatzkräfte – darunter die Einsatzhundertschaft, das Spezialeinsatzkommando und Diensthundeführer – insgesamt 51 Objekte (Häuser, Wohnungen, Büros und Geschäftsobjekte). Des Weiteren wurden 15 Haftbefehle vollstreckt.

Unter anderem in NRW fand eine Razzia statt. Foto: Florian Fernandez / news4 Video-Line

Das Verfahren wird durch eine gemeinsame Ermittlungsgruppe geführt, an der Europol und Eurojust beteiligt sind. Auch in Belgien, Frankreich, Italien, Portugal und Spanien fanden zeitgleich dazu Maßnahmen statt.

NRW: Beamte wollten Beweismaterial sichern

Rund 500 Einsatzkräfte der Polizei Rheinland-Pfalz vollstreckten unter der Führung des Landeskriminalamtes insgesamt zehn Haftbefehle und 50 Durchsuchungsbeschlüsse. Ermittler des Dezernats für Organisierte Kriminalität des Landespolizeipräsidiums Saarland durchsuchten in Saarbrücken Wohnhaus und Geschäftsräume eines 47-jährigen Mannes sowie von ihm angemietete Räumlichkeiten in Saarlouis.

Der mit Haftbefehl gesuchte Mann selbst wurde dort nicht angetroffen, aber im Rahmen der gemeinsamen Maßnahmen in Italien festgenommen. Ein weiterer, mit Haftbefehl gesuchter 25-Jähriger aus dem Saarland, wurde ebenfalls in Italien festgenommen.

Die Durchsuchungen dienen dem Auffinden von Beweismaterial. Die Ermittlungen, insbesondere die Auswertung der aufgefundenen Beweismittel, dauern an.

Faeser spricht von „empfindlichem Schlag“ gegen die Ndrangheta

„Die heutigen Razzien sind eine der größten bislang durchgeführten Operationen im Kampf gegen die italienische organisierte Kriminalität“, sagte Bundesinnenminister Nancy Faeser (SPD). Die Ndrangheta ist nach Einschätzung des Bundeskriminalamtes (BKA) derzeit die „relevanteste Mafia-Gruppierung“ mit einer dominanten Stellung auf dem europäischen Kokainmarkt. Sie gilt als gefährlicher als die sizilianische Cosa Nostra und die Camorra aus Neapel.

„Mit den heutigen, europaweit koordinierten Maßnahmen haben die Strafverfolgungsbehörden der Ndrangheta einen empfindlichen Schlag versetzt“, sagte Ministerin Faeser.