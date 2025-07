Spektakuläres Finale bei der Gamescom in NRW angekündigt – Pokemon-GO-Fans erleben Debüt

Der Sommer neigt sich dem Ende zu, aber bei Pokémon GO wartet noch ein fulminanter Abschluss auf die Spieler:innen. Neben Sonne, Abenteuer und zahlreichen Pokémon-Entdeckungen steht ein gewaltiges Finale bevor, das das Highlight eines ereignisreichen Sommers markiert. Dieses besondere Event verschmilzt die Welt von Pokémon GO mit der Gamescom in NRW, einer der größten Spielemessen der Welt. Beide Ereignisse bieten eine einzigartige Gelegenheit, Spieler:innen weltweit zusammenzubringen und das gemeinsame Hobby zu feiern.

Der Countdown beginnt mit dem globalen Event „Pokémon GO: Dunkelheit“, das vom 18. bis 24. August stattfindet. Der krönende Abschluss wird jedoch das Pokémon GO Fest 2025: Dyna-Finale am 23. und 24. August sein. Dieses epische Ereignis fügt sich perfekt in die Welt der Gamescom in NRW ein und wird mit dem Debüt von Endynalos zu einem unvergesslichen Moment. Das Legendäre Pokémon erscheint erstmals in Pokémon GO und sorgt für große Spannung. Mit seinen besonderen Dynamax- und Gigadynamax-Fähigkeiten verspricht es, die Trainer:innen herauszufordern und zu begeistern.

Gamescom-Höhepunkt in NRW: Dynamax-Action pur

Während des Events dürfen sich Spieler:innen auf packende Raid-Kämpfe freuen. In der Welt von Pokémon GO bedeutet dies nicht nur Herausforderungen, sondern auch großartige Belohnungen. Neben Endynalos kehren Zacian in seiner König-des-Schwertes-Form und Zamazenta in seiner König-des-Schildes-Form zurück. Alle aktuell verfügbaren Dynamax- und Gigadynamax-Pokémon erscheinen ebenfalls an den Eventtagen. Besonders beeindruckend: Unendynamax-Endynalos, das selbst erfahrene Trainer:innen an ihre Grenzen bringen wird. Dieses Highlight in Verbindung mit der Gamescom in NRW macht auch langjährige Fans neugierig auf Neues.

Das Event bietet zusätzlich zahlreiche Boni. Alle Spieler:innen mit Level 13 oder höher erhalten den GO-Pass: Dyna-Finale automatisch, um während des gesamten Events Zugang zu den Highlights zu haben. Die Deluxe-Version des GO-Passes eröffnet weitere exklusive Möglichkeiten: von Begegnungen mit schillernden Dynamax-Pokémon bis hin zu zusätzlichen Items wie Bonbons und Max-Partikeln. Die Teilnahme am Event wird durch temporär vergrößerte Max-Partikel-Aufbewahrung, eine erhöhte Anzahl aktiver Kraftquellen und unbegrenzte Fern-Raids noch attraktiver gemacht. Zugleich betont die Verbindung zur Gamescom in NRW die Bedeutung dieses unglaublichen Abschlusses.

Dynamik und Spannung bei der Gamescom in NRW

Doch damit endet der August noch längst nicht. Bereits eine Woche nach dem Dyna-Finale folgt das nächste Abenteuer. Am 30. August findet der Community Day mit Meikro, dem Kleinvogel-Pokémon, statt. Das Event läuft von 14 bis 17 Uhr, und Fans haben die Chance, besonders viele Meikro zu fangen. Entwickeln sie Kranoviz bis zum 6. September, erhalten sie ein Krarmor mit der Spezial-Lade-Attacke Luftschnitt.

Die Gamescom in NRW bildet den perfekten Rahmen für spektakuläre Pokémon GO-Highlights. Von Endynalos’ Debüt über Dynamax-Raids bis hin zu spannenden Community-Aktionen lockt der August Spieler:innen weltweit vor ihre Bildschirme – und in die reale Welt.

